Festa do CV tem tiroteio entre facções e termina com 6 mortos

Corpos ficaram espalhados pelo salão - Foto: Reprodução/TV Globo

Seis homens foram mortos e um sétimo ficou ferido após um intenso tiroteio em um salão de festas em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 12.

Segundo a Polícia Civil, o local sediava uma comemoração de integrantes do Comando Vermelho, quando criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival do CV, teriam invadido a confraternização, gerando uma intensa troca de tiros entre os traficantes.

Vídeos publicados antes do ataque mostram participantes ostentando dinheiro e bebidas. Após a invasão, corpos ficaram espalhados pelo salão. Não há informações sobre o estado de saúde do sobrevivente.

Policiais do 41º BPM encontraram as vítimas ao chegar ao local e isolaram a área para perícia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.