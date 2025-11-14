'Serial killer' que matou 4 envenenados é transferida para Tremembé

Ana Paula - Foto: Reprodução

A estudante de direito Ana Paula Veloso Fernandes, 36 anos, apontada pelo Ministério Público de São Paulo como responsável por quatro mortes por envenenamento, foi transferida no fim de outubro para a Penitenciária Feminina II de Tremembé.

A mudança ocorreu após ela se envolver em uma briga na Penitenciária Feminina de Santana, segundo o MP. A SAP não detalhou o caso, mas confirmou que o incidente motivou o deslocamento.

Tremembé é conhecida por abrigar presas de alta repercussão e por adotar um regime mais rígido de segurança, tendo recebido nomes como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Enquanto Ana Paula foi enviada ao interior, sua irmã gêmea, Roberta, também investigada por envolvimento nos crimes, permanece detida em Santana.

Homicídios

Os quatro homicídios atribuídos à estudante ocorreram entre janeiro e maio deste ano. As análises toxicológicas e exumações ainda estão em andamento.

Durante as investigações, foi constatado que Ana Paula matou:

Marcelo Hari Fonseca (Guarulhos), dono de imóvel alugado por Ana Paula

Maria Aparecida Rodrigues (Guarulhos), conhecida em aplicativo de relacionamentos

Neil Corrêa da Silva (Duque de Caxias, RJ), aposentado e pai de amiga da estudante

Hayder Mhazres (São Paulo), namorado da universitária

O MP detalhou a participação de cada uma:

Roberta ajudou Ana Paula a administrar o veneno em todos os homicídios.

Michelle participou da morte do próprio pai, Neil, pagando R$ 4 mil às irmãs para cometerem o crime.

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho, quando teria confessado à polícia que tentou envenenar, com um bolo, alunos da turma dela na universidade em Guarulhos. E alegou, segundo agentes, que fez aquilo porque estava tentando se vingar e incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal.