Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Foram cumpridos na manhã desta sexta-feira, 14, três mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista e Itapetinga, no interior da Bahia e também na cidade de Itumbiara, em Goiás, em desfavor de integrantes de uma organização criminosa especializada no roubo de caminhões e cargas em rodovias. As prisões ocorreram no bairro Brasil em Vitória da Conquista.

As investigações tiveram início em abril de 2025 após diversos roubos de veículos pesados e cargas serem registrados na Bahia e no norte de Minas Gerais.

Um centro automotivo situado na BR-116, no km 805, que também foi alvo da operação, de propriedade de um homem de 38 anos, apontado como líder do grupo, funcionava como ponto de desmanche, adulteração e receptação de veículos de carga roubados.

O suspeito possui diversas passagens por receptação, roubo e adulteração de veículos. Parte dos mandados de busca e apreensão foi cumprida em um condomínio de alto padrão em Vitória da Conquista, onde os investigados viviam em situação de luxo.

Segundo as investigações, o grupo atuava com roubos noturnos, realizava sequestro breve dos motoristas, promovia a troca imediata das placas e deslocava os veículos para a região entre Planalto e Vitória da Conquista, onde eram desmanchados e adulterados.

Um Relatório de Inteligência Financeira demonstrou que os criminosos movimentaram mais de R$ 10 milhões em um ano indicando que há indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

A Operação Heritage foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento de Investigações Criminais (Deic). Quarenta policiais civis participaram da operação. Na ação, foram apreendidas diversas cabines e motores de caminhões, celulares e computadores, que passarão por perícia.

O delegado titular da DRFR de Vitória da Conquista, Odilson Pereira, deu detalhes da operação.