Policiais Militares são condenados por roubo a torcedores do Vitória

Ilustrativa - Foto: Divulgação | Governo da Bahia

Três policiais militares envolvidos no roubo contra torcedores do Vitória, foram condenados à prisão, nesta quarta-feira, 12,, após uma denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça Militar da Capital. O crime aconteceu no bairro do Barbalho, em Salvador, no dia 1º de fevereiro deste ano.

O sargento Joseval Silva Santos foi condenado a 12 anos, dois meses e seis dias de prisão; o sargento Pedro Fabiano Soares Batista a nove anos, oito meses e seis dias; e o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior a seis anos, sete meses e 17 dias, este último em regime semiaberto. Todos foram foram condenados à perda dos cargos.

De acordo com a denúncia do MPBA, os crimes ocorreram durante uma abordagem policial de rotina, quando os PMs roubaram, mediante grave ameaça e violência, os celulares dos três homens e tentaram surrupiar os aparelhos de outros dois, agredindo todos eles e lhes causando lesões corporais.

Ainda segundo a denúncia, os atos cometidos pelos PMs foram flagrados pelas câmeras corporais dos réus, que chegaram a cobrir os dispositivos com o propósito de ocultar as ações praticadas.