HOME > POLÍCIA
CARGA PESADA

PRF apreende mais de 120 Kg de cocaína e skank em caminhão-cegonha

Veículo foi interceptado na BR-116, no interior da Bahia; motorista foi preso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/11/2025 - 23:52 h
Motorista disse aos policiais que não o sabia que estava transportando as drogas
Motorista disse aos policiais que não o sabia que estava transportando as drogas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, nesta quarta-feira, 12, mais de 120 quilos de drogas, no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de veículos transportados por um caminhão-cegonha.

Segundo informações da PRF, foram apreendidos 54,5 kg de cocaína e 65,5 kg de skank. O material ilícito foi descoberto após os agentes identificarem irregularidades no transporte dos veículos, durante a inspeção, e decidirem fazer uma vistoria mais minuciosa.

Ao serem questionados pelos policiais, o motorista e um passageiro disseram desconhecer a existência das drogas, alegando que apenas realizavam o transporte dos veículos. Apesar da versão apresentada, o condutor foi encaminhado para a delegacia de Vitória da Conquista e deve ser transferido para o presídio nesta sexta-feira, 14. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

