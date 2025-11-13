CARGA PESADA
PRF apreende mais de 120 Kg de cocaína e skank em caminhão-cegonha
Veículo foi interceptado na BR-116, no interior da Bahia; motorista foi preso
Por Andrêzza Moura
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, nesta quarta-feira, 12, mais de 120 quilos de drogas, no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de veículos transportados por um caminhão-cegonha.
Segundo informações da PRF, foram apreendidos 54,5 kg de cocaína e 65,5 kg de skank. O material ilícito foi descoberto após os agentes identificarem irregularidades no transporte dos veículos, durante a inspeção, e decidirem fazer uma vistoria mais minuciosa.
Leia Também:
Ao serem questionados pelos policiais, o motorista e um passageiro disseram desconhecer a existência das drogas, alegando que apenas realizavam o transporte dos veículos. Apesar da versão apresentada, o condutor foi encaminhado para a delegacia de Vitória da Conquista e deve ser transferido para o presídio nesta sexta-feira, 14. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes