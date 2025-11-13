Homem é preso por divulgar montagens com fotos de mulheres na internet

Homem confessou o crime - Foto: Reprodução Ubatã Notícias

Sete moradoras de Gongogi, no sudoeste da Bahia, tiveram suas privacidades e imagens violadas na internet após a criação de um perfil pornográfico que divulgava montagens com fotos delas e de outras mulheres. O responsável pelo crime, Luis Alberto da Silva Lima, foi preso nesta terça-feira, 11, pór investigadores da Polícia Civil.

Durante as investigações, a polícia descobriu que as imagens foram capturadas em via pública com o uso de um celular do suspeito e combinadas com fotos de outras mulheres obtidas na internet. O perfil foi criado em 2024, mas as vítimas só tomaram conhecimento das publicações no dia 7 de outubro deste ano.

Em depoimento, Luis Alberto confessou a criação do perfil e a divulgação das imagens, mas negou envolvimento em vídeos recentes que circulam nas redes sociais com conteúdo difamatório e injurioso contra moradores, principalmente mulheres. As informações são do Giro Ipiaú.

Ele será responsabilizado pelos crimes contra a honra (artigo 239) e contra a dignidade sexual (artigo 216-B) do Código Penal Brasileiro (CTB) e permanece à disposição da Justiça.