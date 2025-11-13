BAHIA
"Colheita da Lei”: operação prende 7 suspeitos e fecha fábrica de arma
Operação teve como foco a repressão a práticas criminosas no município de Santa Rita de Cássia e região
Por Leilane Teixeira
Sete suspeitos foram presos durante a “Operação Colheita da Lei”, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 13, no Oeste do Estado.
A operação teve como foco a repressão a práticas criminosas no município de Santa Rita de Cássia e na região, visando desarticular grupos envolvidos com violência doméstica, comércio ilegal de armas e munições, aborto ilegal e crimes contra a economia popular
Durante as buscas, a equipe policial fechou uma oficina de fabricação artesanal de armas e prendeu em flagrante um homem de 66 anos, apontado como responsável pela atividade ilegal. No local, foram apreendidas ainda:
- sete espingardas de produção caseira;
- diversos canos e componentes para a montagem de armamento;
- medicamentos de comercialização
Outros presos
Em um estabelecimento comercial localizado no Centro da cidade, um homem de 75 anos foi preso em flagrante, com a posse de mais de 750 munições de calibres variados. Ainda no local, foram retirados de circulação oitenta comprimidos de um medicamento abortivo e outros fármacos de uso restrito. Os itens estavam na residência de uma mulher de 71 anos, que foi presa em flagrante.
A ação mirou também crimes financeiros, com a apreensão de:
- cartões bancários de terceiros;
- notas promissórias;
- valores em espécie que estavam em posse de um dos autuados em flagrante.
Até o presente momento, sete suspeitos foram detidos: seis deles foram presos em flagrante e um teve o mandado de prisão preventiva cumprido.
Operação conjunta
A Operação foi planejada e executada pela Diretoria de Polícia do Interior (Dirpin Oeste/Chapada) e pela Delegacia Territorial (DT/Santa Rita de Cássia), e contou com a participação da:
- Dirpin Oeste/Chapada;
- 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras);
- da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras;
- do Grupo de Apoio Tático e de Inteligência (Gatti Oeste);
- do Departamento de Homicídios (DHPP) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras).
