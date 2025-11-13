Menu
BAHIA

"Colheita da Lei”: operação prende 7 suspeitos e fecha fábrica de arma

Operação teve como foco a repressão a práticas criminosas no município de Santa Rita de Cássia e região

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/11/2025 - 22:21 h
A ação mirou também crimes financeiros, com a apreensão de cartões bancários de terceiros
A ação mirou também crimes financeiros, com a apreensão de cartões bancários de terceiros

Sete suspeitos foram presos durante a “Operação Colheita da Lei”, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 13, no Oeste do Estado.

A operação teve como foco a repressão a práticas criminosas no município de Santa Rita de Cássia e na região, visando desarticular grupos envolvidos com violência doméstica, comércio ilegal de armas e munições, aborto ilegal e crimes contra a economia popular

Durante as buscas, a equipe policial fechou uma oficina de fabricação artesanal de armas e prendeu em flagrante um homem de 66 anos, apontado como responsável pela atividade ilegal. No local, foram apreendidas ainda:

  • sete espingardas de produção caseira;
  • diversos canos e componentes para a montagem de armamento;
  • medicamentos de comercialização

Outros presos

Em um estabelecimento comercial localizado no Centro da cidade, um homem de 75 anos foi preso em flagrante, com a posse de mais de 750 munições de calibres variados. Ainda no local, foram retirados de circulação oitenta comprimidos de um medicamento abortivo e outros fármacos de uso restrito. Os itens estavam na residência de uma mulher de 71 anos, que foi presa em flagrante.

A ação mirou também crimes financeiros, com a apreensão de:

  • cartões bancários de terceiros;
  • notas promissórias;
  • valores em espécie que estavam em posse de um dos autuados em flagrante.

Até o presente momento, sete suspeitos foram detidos: seis deles foram presos em flagrante e um teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Operação conjunta

A Operação foi planejada e executada pela Diretoria de Polícia do Interior (Dirpin Oeste/Chapada) e pela Delegacia Territorial (DT/Santa Rita de Cássia), e contou com a participação da:

  • Dirpin Oeste/Chapada;
  • 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras);
  • da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras;
  • do Grupo de Apoio Tático e de Inteligência (Gatti Oeste);
  • do Departamento de Homicídios (DHPP) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras).

x