POLÍCIA
ROUBO NAS ESTRADAS

Roubo de cargas: Bahia entre os estados mais afetados do país

Crimes crescem 24,8% em 2025, com rotas urbanas e rodovias do Nordeste como principais riscos

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 20:16 h
A Bahia aparece em quarto lugar, com 159 roubos neste ano
Quando o fim de semana começa para a maior parte dos brasileiros, começa também o período mais perigoso para quem vive das estradas. A sexta-feira à noite se tornou o momento em que mais caminhoneiros foram atacados no país em 2025, segundo o Relatório de Roubo de Cargas da empresa nstech.

Enquanto o Brasil registra cerca de 23 ataques por dia, a Bahia enfrenta um roubo de carga a cada dois dias, consolidando-se entre os estados mais afetados pela prática criminosa. O levantamento aponta que o roubo de cargas cresceu 24,8% este ano, em comparação ao primeiro semestre de 2024.

De janeiro a setembro, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) contabilizou 6.251 ocorrências em todo o país. São Paulo - 2.660 -, Rio de Janeiro - 2.615 -, lideram a lista de casos, seguidos por Pernambuco, com 224 roubos. A Bahia aparece em quarto lugar, com 159 casos, 20% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 132 situções.

As rotas preferidas dos criminosos demonstram um padrão claro. Áreas urbanas concentram 27,7% dos assaltos, enquanto rodovias estratégicas como a BR-101 (14,7%), BR-226 (8%) e BR-116 (6,1%) seguem como pontos críticos. No caso da BR-101, mais da metade dos prejuízos aconteceu no Nordeste (54,9%), que passou de 15,8% para 21,3% das ocorrências no ranking nacional.

Tiroteios caem 39% em Salvador e RMS, mas violência policial persiste, diz instituto
Idoso é preso por violência doméstica e descumprimento de medida
Seis homens morrem em confronto com policiais no interior da Bahia

A carga mais visada continua sendo a fracionada, responsável por 43,8% dos ataques no país e 34,8% dos prejuízos no Nordeste. Em seguida aparecem alimentos (33,3%), eletrônicos (10,8%) e, nas estradas nordestinas, mercadorias de higiene e limpeza (18,6%), alimentícias (17,4%), defensivos agrícolas (8,3%) e bebidas (1,9%). Os estados que mais acumulam perdas são Pernambuco (34,1%), Maranhão (33,6%) e, logo após, Bahia (17,8%).

