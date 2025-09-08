“Terror da 040": suspeito de liderar roubo de caminhões é preso

Segundo a polícia, contra Ronny havia cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça - Foto: Leg: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronny Lima Ramos, de 43 anos, conhecido como “Terror da 040”, supeito de chefiar assaltos a motoristas de caminhão no Rio de Janeiro, foi preso pela polícia loocal. Ele estava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foi detido pouco depois de sair da comunidade do Lixão, onde costumava se esconder, segundo o jornal Extra.

Segundo a polícia, contra Ronny havia cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça, todos relacionados a crimes de roubo de carga. De acordo com o delegado Ângelo Lages, ele liderava uma quadrilha especializada em assaltar caminhoneiros na Rodovia Washington Luís (BR-040), que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O suspeito também é investigado por participação em um roubo ocorrido em Copacabana, quando uma carga foi levada para a comunidade do Lixão. Segundo a polícia, além de chefiar o grupo, Ronny participava de todas as etapas dos crimes:

escolhia os alvos;

providenciava veículos para a ação;

abordava motoristas;

mantinha contato com os receptadores.

Roubos sem precedentes

A quadrilha, chefiada por Ronny, não tinha preferência por um tipo específico de carga. Os roubos envolviam desde alimentos até peças automotivas e materiais de construção. Os motoristas e ajudantes também tinham celulares levados durante as ações.

O suspeito foi capturado por três policiais em uma rua no centro de Duque de Caxias, após monitoramento da equipe. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta semana e Justiça decidirá se a prisão será mantida ou se ele responderá em liberdade.