Garota de 11 anos é morta após ser espancada em escola
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil
Uma garota de 11 anos morreu, nesta segunda-feira, 08, depois de ser espancada por colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Pernambuco.
A menina, Alicia Valentina, foi brutalmente espancada e chegou a ir três vezes ao hospital antes de falecer.
De acordo com a Polícia Civil, Alicia Valentina, de 11 anos, teve morte cerebral por conta das agressões sofridas por alunos da mesma escola na última quinta-feira, 04.
Entenda o que aconteceu
A garota foi brutalmente espancada dentro da escola, ao ser empurrada, ela caiu e bateu com a cabeça no chão. No momento, funcionários da unidade de ensino levaram a garota ao hospital municipal pois ela estava com um sangramento no nariz. Após ser atendida, ela foi liberada.
Quando já estava em casa, Alicia voltou a ter um sangramento, porém dessa vez pelo ouvido. Sua família a levou a um posto de saúde, que atendeu a garota e a liberou novamente.
Horas depois, a garota começou a vomitar sangue. Outra vez a garota foi levada ao hospital municipal, onde ela foi transferida com urgência para o hospital regional da cidade de Salgueiro, a uma hora de Belém do São Francisco.
De lá, ela foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife, mas já chegou à unidade em estado crítico e irreversível.
Apuração da Polícia Civil
A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento não se tem informações do que teria causado a agressão, assim como a quantidade de alunos que participaram.
Por envolver crianças e adolescentes, a PC informou que outros detalhes não serão divulgados.
Escola diz que prestou os “socorros necessários”
A instituição de ensino informou que conduziu a aluna ao hospital e "garantiu a devida assistência", porém não comentou o ato de agressão sofrido pela garota.
Conselho tutelar acionado
O Conselho Tutelar de Belém de São Francisco, cidade onde a ocorrência aconteceu, foi acionado, e diz acompanhar o caso junto à Secretaria Municipal de Educação. Até o momento, a Secretaria de Educação de Pernambuco não se manifestou.
A prefeitura de Belém de São Francisco afirmou que vai prestar toda a assistência a família de Alicia. "Ressaltamos que o episódio está em processo de apuração para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis, de forma responsável e transparente".
O corpo de Alícia será sepultado nesta segunda-feira, 08, no cemitério da cidade.
