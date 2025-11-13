Seis homens morrem em confronto com policiais no interior da Bahia

Material apreendido - Foto: Divulgação Polícia Civil

Seis homens morreram em confronto com policiais civis e militares, na manhã da quarta-feira, 12, na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. A ação, batizada de Operação Desarticula, tinha como principal objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra uma facção criminosa que atua na região.

Os mortos foram identificados como Alef Passos Lacerda, 31 anos, o Pastor, Walisson Ribeiro Santos, 27, o Doze, Fábio Bandeira Azevedo Júnior , 23, o China, Alex dos Santos Silva, 20, Alisson dos Santos Silva, 18, o Cebinho, e Roniel dos Santos Pereira, 18, o Pitero.

Segundo informações da Polícia Civil, o grupo, que estava escondido em um assentamento na zona rural de Itabela, reagiu a abordagem a tiros e tentou fugir em direção a uma área de mata, onde houve o revide. Após o confronto, os seis suspeitos foram encontrados feridos e ainda foram levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram. Outro grupo armado conseguiu escapar pela mata.

Apreensão

No local, onde era utilizado como esconderijo e depósito de armamentos da facção, foram apreendidos dois fuzis, duas armas longas, pistolas, revólveres, um simulacro e dezenas de munições, além de mais de 3,3 quilos de drogas (maconha, cocaína e crack), cerca de cinco mil pinos para embalar cocaína, seis balanças de precisão, rádios comunicadores, 13 celulares e R$ 1.282 em espécie. Carregadores, roupas camufladas, cinco motocicletas e um automóvel também foram recolhidos pelos agentes.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Itabela. Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, os corpos das vítimas permaneciam na unidade até o fim da manhã desta quinta-feira, 13, e ainda não haviam sido liberados às famílias.

Participaram da operação policiais da Rondesp Extremo Sul, Cipe Mata Atlântica (Caema), Cippa Porto Seguro e do 8º Batalhão da Polícia Militar (Canil). Cães farejadores foram utilizados para procurar possíveis foragidos e esconderijos de armas e drogas, mas ninguém foi localizado.