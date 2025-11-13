Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural - Foto: Divulgação / PMBA

Um detalhe inusitado marcou a ação policial que desarticulou um laboratório de drogas no município de Conde, no litoral norte baiano. Entre as porções apreendidas de maconha, cocaína e pasta base, os policiais encontraram embalagens com a imagem de Zé Pilintra, entidade popular nas religiões afro-brasileiras.

O símbolo seria utilizado como “marca” para identificar o produto e distinguir lotes de diferentes grupos criminosos.

A descoberta ocorreu na noite de quarta-feira, 12, durante uma ronda realizada por equipes da 51ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Conde) na zona rural do distrito de Pau Casado.

De acordo com a corporação, os agentes perceberam a movimentação suspeita de dois homens em uma motocicleta, que fugiram ao notar a aproximação da viatura e tentaram se esconder em um imóvel abandonado.

No local, os militares encontraram uma estrutura completa voltada ao refino e à embalagem de entorpecentes, incluindo prensas, balanças de precisão, embalagens plásticas, livros de contabilidade e equipamentos industriais. A operação resultou também na apreensão de diversas porções de drogas já prontas para comercialização.

O material recolhido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Conde, que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo laboratório e a origem dos entorpecentes.

Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia acredita que o local era usado como ponto de distribuição para outras regiões do Litoral Norte.