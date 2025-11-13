Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Na ação, policiais desarticularam laboratório de entorpecentes em área rural de Conde

Luan Julião

Por Luan Julião

13/11/2025 - 17:33 h
Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural
Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural -

Um detalhe inusitado marcou a ação policial que desarticulou um laboratório de drogas no município de Conde, no litoral norte baiano. Entre as porções apreendidas de maconha, cocaína e pasta base, os policiais encontraram embalagens com a imagem de Zé Pilintra, entidade popular nas religiões afro-brasileiras.

O símbolo seria utilizado como “marca” para identificar o produto e distinguir lotes de diferentes grupos criminosos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A descoberta ocorreu na noite de quarta-feira, 12, durante uma ronda realizada por equipes da 51ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Conde) na zona rural do distrito de Pau Casado.

De acordo com a corporação, os agentes perceberam a movimentação suspeita de dois homens em uma motocicleta, que fugiram ao notar a aproximação da viatura e tentaram se esconder em um imóvel abandonado.

Leia Também:

Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS desviado em esquema alvo da PF
Dinheiro, carros de luxo e armas: veja itens apreendidos pela PF em operação
Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

No local, os militares encontraram uma estrutura completa voltada ao refino e à embalagem de entorpecentes, incluindo prensas, balanças de precisão, embalagens plásticas, livros de contabilidade e equipamentos industriais. A operação resultou também na apreensão de diversas porções de drogas já prontas para comercialização.

O material recolhido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Conde, que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo laboratório e a origem dos entorpecentes.

Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia acredita que o local era usado como ponto de distribuição para outras regiões do Litoral Norte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conde entorpecentes investigações laboratório de drogas Polícia Zé Pilintra

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Polícia Militar desmonta estrutura usada para refinar entorpecentes em área rural
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x