Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS desviado em esquema alvo da PF

Ação policial apura desvio de cerca de R$ 7 milhões de contas de atletas e técnicos brasileiros e estrangeiros - Foto: Glyn KIRK/AFP

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 13, a terceira fase da Operação Fake Agents, que apura um esquema de saques fraudulentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) envolvendo figuras conhecidas do futebol. A investigação aponta que cerca de R$ 7 milhões foram desviados de contas de jogadores, ex-atletas e técnicos, entre eles nomes de destaque nacional e internacional.

Ídolos afetados

As apurações revelam que o golpe atingiu grandes nomes do futebol, como o atacante peruano Paolo Guerrero, o brasileiro Gabriel Jesus, o volante Ramires, o zagueiro Titi, o atacante Raniel, o meia Christian Cueva e o argentino Donatti, além dos ex-jogadores Obina e Paulo Roberto Falcão. Há ainda indícios de movimentações suspeitas envolvendo o FGTS do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Casos emblemáticos

Um dos casos de maior impacto é o de Paolo Guerrero, que teve aproximadamente R$ 2,2 milhões desviados por meio de solicitações fraudulentas. O atacante, ídolo da seleção peruana e com passagens marcantes por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí, atualmente defende o Alianza Lima, do Peru.

Outro jogador lesado é Gabriel Jesus, revelado pelo Palmeiras e hoje no Arsenal, da Inglaterra. O atleta, campeão olímpico em 2016 e figura recorrente na seleção brasileira, também teve valores de seu fundo sacados irregularmente.

O ex-volante Ramires, campeão da Liga dos Campeões de 2012 pelo Chelsea e da Copa das Confederações com a seleção brasileira, aparece entre as vítimas. Após encerrar a carreira em 2022, o jogador manteve histórico de passagens por Cruzeiro, Benfica e Palmeiras.

Estrangeiros entre os alvos

A lista de vítimas inclui ainda o equatoriano João Rojas, ex-São Paulo e atualmente no ADT, do Peru; o peruano Christian Cueva, com passagem marcante pelo tricolor paulista e pelo Santos; e o argentino Donatti, ex-Flamengo e ex-jogador do River Plate, Boca Juniors e Racing.

Brasileiros prejudicados

Entre os atletas brasileiros citados, estão Titi, zagueiro de 37 anos que defende o Goiás; e Raniel, atacante revelado pelo Santa Cruz, com passagens por Cruzeiro, Santos e Vasco — clubes pelos quais conquistou títulos da Copa do Brasil e ajudou em campanhas de destaque.

Também aparece o nome do ex-atacante Obina, ídolo do Flamengo entre 2005 e 2010, famoso pela frase entoada pela torcida rubro-negra “Obina é melhor que Eto’o”. Ele encerrou a carreira após defender clubes como Atlético-MG, Bahia, Vitória e Palmeiras.

Ícone do futebol gaúcho

Entre os mais renomados atingidos pelo golpe está Paulo Roberto Falcão, ex-volante do Internacional e campeão italiano com a Roma, onde ficou conhecido como o “Rei de Roma”. Além da vitoriosa carreira dentro de campo, Falcão também foi técnico da seleção brasileira e comentarista esportivo.