POLÍCIA
Dinheiro, carros de luxo e armas: veja itens apreendidos pela PF em operação
Nova fase da Operação Sem Desconto foi conduzida pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, que investiga fraudes no INSS
A Polícia Federal (PF) juntamente da Controladoria-Geral da União (CGU) realizam, nesta quinta-feira, 13, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema bilionário de descontos associativos não autorizados de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Agentes da PF e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, dez mandados de prisão preventiva e medidas cautelares diversas de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. O cumprimento das medidas foi determinado pelo STF (Supremo Tribunal Federal)
Confira o que foi apreendido
Cofre com notas
No Maranhão as autoridades encontraram um cofre cheio de notas de R$ 50 e R$ 100. O valor total ainda não foi contabilizado.
Munição, dinheiro e carregadores
Em Minas Gerais, foram apreendidos maços de dinheiro com notas de R$ 10. R$ 50 e R$ 100, além de dólares, munições e carregadores para armas de fogo.
Armas
Em Goiás, agentes da PF apreenderam um fuzil e uma pistola.
Carros de luxo
Já em São Paulo e em Brasília foram apreendidos dois veículos de luxo. Na capital paulista um Cadilac, modelo Escalade, que tem seu valor inicial de US$ 96 mil, aproximadamente R$ 500 mil, foi levado. Já na capital federal foi tomado um Ford Mustang, comercializado no Brasil a partir de R$ 649 mil.
Prisões
Entre os presos desta quinta-feira, 13. estão Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS na gestão Lula (PT), e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador da autarquia federal. Já José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro (PL), terá de usar tornozeleira eletrônica.
Crimes
- A nova fase da Operação Sem Desconto investiga os crimes de:
- Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;
- Constituição de organização criminosa;
- Estelionato previdênciário;
- Corrupção ativa e passiva;
- Ocultação e dilapidação patrimonial.
