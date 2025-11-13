Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Dinheiro, carros de luxo e armas: veja itens apreendidos pela PF em operação

Nova fase da Operação Sem Desconto foi conduzida pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, que investiga fraudes no INSS

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/11/2025 - 14:10 h | Atualizada em 13/11/2025 - 14:56
Polícia Federal opera diversas apreensões
Polícia Federal opera diversas apreensões -

A Polícia Federal (PF) juntamente da Controladoria-Geral da União (CGU) realizam, nesta quinta-feira, 13, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema bilionário de descontos associativos não autorizados de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Agentes da PF e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, dez mandados de prisão preventiva e medidas cautelares diversas de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. O cumprimento das medidas foi determinado pelo STF (Supremo Tribunal Federal)

Confira o que foi apreendido

Cofre com notas

No Maranhão as autoridades encontraram um cofre cheio de notas de R$ 50 e R$ 100. O valor total ainda não foi contabilizado.

Cofre de dinheiro encontrado no Maranhão
Cofre de dinheiro encontrado no Maranhão | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Munição, dinheiro e carregadores

Em Minas Gerais, foram apreendidos maços de dinheiro com notas de R$ 10. R$ 50 e R$ 100, além de dólares, munições e carregadores para armas de fogo.

Munição, dinheiro e carregadores apreendidos em Minas Gerais
Munição, dinheiro e carregadores apreendidos em Minas Gerais | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Armas

Em Goiás, agentes da PF apreenderam um fuzil e uma pistola.

Fuzil e pistola apreendidos em Goiás
Fuzil e pistola apreendidos em Goiás | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Carros de luxo

Já em São Paulo e em Brasília foram apreendidos dois veículos de luxo. Na capital paulista um Cadilac, modelo Escalade, que tem seu valor inicial de US$ 96 mil, aproximadamente R$ 500 mil, foi levado. Já na capital federal foi tomado um Ford Mustang, comercializado no Brasil a partir de R$ 649 mil.

Cadilac Escalade apreendido em São Paulo
Cadilac Escalade apreendido em São Paulo | Foto: Divulgação | Polícia Federal
Ford Mustang apreendido em Brasilia
Ford Mustang apreendido em Brasilia | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Prisões

Entre os presos desta quinta-feira, 13. estão Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS na gestão Lula (PT), e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador da autarquia federal. Já José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro (PL), terá de usar tornozeleira eletrônica.

Crimes

  • A nova fase da Operação Sem Desconto investiga os crimes de:
  • Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;
  • Constituição de organização criminosa;
  • Estelionato previdênciário;
  • Corrupção ativa e passiva;
  • Ocultação e dilapidação patrimonial.

