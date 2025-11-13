Fraude: quem é Alessandro Stefanutto, preso por desviar bilhões do INSS

Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-presidente do Instituto Alessandro Antonio Stefanutto. - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O ex-presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, preso nesta quinta-feira, 13, durante a operação da Polícia Federal (PF), esteve à frente do órgão até abril de 2025.

Stefanutto assumiu a função devido a sua ligação com o PDT, sigla que presidia o órgão, sob batuta do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Ele foi nomeado para o cargo em julho de 2023, já na gestão Lula (PT).

Ele foi afastado do cargo após o caso do desvio bilionário vir à tona. Em seguida, ele foi exonerado pelo chefe do Executivo Nacional.

Antes de ser nomeado presidente do INSS, foi diretor de Orçamento, Finanças e Logística da autarquia. Além disso, ele também foi procurador-geral federal especializado junto ao INSS, de 2011 a 2017.

Stefanutto também acumula passagens no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e foi técnico da Receita Federal.

Quem é Alessandro Stefanutto

Alessandro Antônio Stefanutto é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e pós-graduado em Gestão de Projetos, além de especialista em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também é mestre em Gestão e Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá em Madrid (Espanha).

Em 2021, publicou o livro "Direitos Humanos das Mulheres e o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos".

O que diz Stefanutto?

Em nota, a defesa de Alessandro Stefanutto disse que não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão do ex-presidente do INSS.

"Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigacao", diz a defesa.

Segundo a nota, Stefanutto "segue confiante, diante dos fatos, de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso".