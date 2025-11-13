Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

Acidente no Colégio Militar de Salvador (CMS) - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Um acidente assustou alunos e funcionários do Colégio Militar de Salvador (CMS) na manhã desta quinta-feira, 13, no bairro Pituba, em Salvador.

Segundo informações preliminares, um carro desgovernado colidiu contra o portão principal da unidade e acabou atropelando um soldado que faz parte da equipe do colégio. Após o impacto, o veículo avançou até um quiosque utilizado como área de convivência dos estudantes, que não ficaram feridos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma testemunha contou ao portal A TARDE que o motorista teria perdido o controle do carro por se tratar de um modelo automático. O motorista do veículo, que não teve sua idade revelada, porém, de acordo com uma testemunha, era de uma idade mais avançada e era conhecido nas redondezas por sempre ir buscar uma aluna no local.

Testemunhas próximas informaram que na hora em que o fato aconteceu. por volta das 9h da manhã, foi escutado um barulho muito alto e um "corre-corre" generalizado.



Acidente no Colégio Militar de Salvador (CMS)

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do militar atingido, e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.