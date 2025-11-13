Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

Uma testemunha contou ao portal A TARDE que o motorista teria perdido o controle do carro por se tratar de um modelo automático

Luan Julião

Por Luan Julião

13/11/2025 - 13:18 h | Atualizada em 13/11/2025 - 13:39
Acidente no Colégio Militar de Salvador (CMS)
Acidente no Colégio Militar de Salvador (CMS)

Um acidente assustou alunos e funcionários do Colégio Militar de Salvador (CMS) na manhã desta quinta-feira, 13, no bairro Pituba, em Salvador.

Segundo informações preliminares, um carro desgovernado colidiu contra o portão principal da unidade e acabou atropelando um soldado que faz parte da equipe do colégio. Após o impacto, o veículo avançou até um quiosque utilizado como área de convivência dos estudantes, que não ficaram feridos.

Uma testemunha contou ao portal A TARDE que o motorista teria perdido o controle do carro por se tratar de um modelo automático. O motorista do veículo, que não teve sua idade revelada, porém, de acordo com uma testemunha, era de uma idade mais avançada e era conhecido nas redondezas por sempre ir buscar uma aluna no local.

Testemunhas próximas informaram que na hora em que o fato aconteceu. por volta das 9h da manhã, foi escutado um barulho muito alto e um "corre-corre" generalizado.

Acidente no Colégio Militar de Salvador (CMS)
Acidente no Colégio Militar de Salvador (CMS)

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do militar atingido, e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

