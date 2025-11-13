Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Idoso é preso por violência doméstica e descumprimento de medida

Homem é investigado pelos crimes de difamação, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/11/2025 - 19:30 h
Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia
Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia -

Um idoso de 73 anos foi preso nesta quinta-feira, 13, na zona rural de Santanópolis, a 37 km de Feira de Santana, suspeito de agredir e ameaçar sua ex-companheira, de 49 anos. Ele é investigado por:

  • difamação;
  • ameaça;
  • e por ter desrespeitado medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil (PC) em cumprimento a dois mandados judiciais — um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão no endereço do suspeito.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PC, o homem teria ameaçado de morte a ex-companheira e descumprido reiteradamente as ordens judiciais que o impediam de se aproximar da vítima.

Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia. O suspeito foi levado à delegacia e segue à disposição da Justiça.

Leia Também:

Seis homens morrem em confronto com policiais no interior da Bahia
Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia
Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS desviado em esquema alvo da PF

Outra prisão por violência doméstica

Ainda na quinta-feira, 13, outro homem, de 36 anos, foi preso em Serrinha, a cerca de 80 km de Feira de Santana, também por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu por volta das 13h40, durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM) no centro da cidade.

Segundo a PM, o suspeito foi abordado e, após consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no âmbito da Lei Maria da Penha. O homem era investigado por ter desrespeitado uma medida protetiva relacionada a um caso de violência doméstica contra sua ex-companheira, ocorrido em 6 de outubro de 2025, na zona rural de Serrinha.

Ele foi encaminhado à Delegacia Territorial do município, onde permanece sob custódia e à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia feira de santana justiça Lei Maria da Penha medida protetiva mulher Polícia prisão santanópolis segurança pública serrinha violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x