Idoso é preso por violência doméstica e descumprimento de medida

Um idoso de 73 anos foi preso nesta quinta-feira, 13, na zona rural de Santanópolis, a 37 km de Feira de Santana, suspeito de agredir e ameaçar sua ex-companheira, de 49 anos. Ele é investigado por:

difamação;

ameaça;

e por ter desrespeitado medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil (PC) em cumprimento a dois mandados judiciais — um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão no endereço do suspeito.

De acordo com a PC, o homem teria ameaçado de morte a ex-companheira e descumprido reiteradamente as ordens judiciais que o impediam de se aproximar da vítima.

Durante a ação, os policiais apreenderam um celular que será encaminhado para perícia. O suspeito foi levado à delegacia e segue à disposição da Justiça.

Outra prisão por violência doméstica

Ainda na quinta-feira, 13, outro homem, de 36 anos, foi preso em Serrinha, a cerca de 80 km de Feira de Santana, também por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu por volta das 13h40, durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM) no centro da cidade.

Segundo a PM, o suspeito foi abordado e, após consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no âmbito da Lei Maria da Penha. O homem era investigado por ter desrespeitado uma medida protetiva relacionada a um caso de violência doméstica contra sua ex-companheira, ocorrido em 6 de outubro de 2025, na zona rural de Serrinha.

Ele foi encaminhado à Delegacia Territorial do município, onde permanece sob custódia e à disposição do Poder Judiciário.