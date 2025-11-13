Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO POLICIAL

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Ação foi deflagrada após as equipes do Deic receberem informações de que o homem realizava a venda de entorpecentes pela internet

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/11/2025 - 20:54 h
Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico.
Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico. -

Um homem de 29 anos suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 13, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito atuava com a comercialização de material ilícito via aplicativo de mensagens e mantinha estoque de entorpecentes no próprio apartamento, localizado na região de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vendas pela internet

As diligências iniciaram após informações de que o suspeito realizava a venda de drogas pela internet e por meio de entregas presenciais. Durante as diligências ele foi localizado em via pública. A equipe policial executou a abordagem e encontrou com ele dez porções de haxixe prontos para a comercialização.

Questionado sobre o material ilícito, o suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico. Com seu consentimento, a Polícia Civil se deslocou até o apartamento, onde foram apreendidos porções de maconha, além de comprimidos de êxtase e outras drogas sintéticas.

O investigado, que já possuía histórico criminal envolvendo tráfico de drogas, foi conduzido à sede do Departamento, realizou os exames legais e está a disposição da Justiça.

Leia Também:

Roubo de cargas: Bahia entre os estados mais afetados do país
Tiroteios caem 39% em Salvador e RMS, mas violência policial persiste, diz instituto
Idoso é preso por violência doméstica e descumprimento de medida

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Deic Drogas sintéticas investigação Itinga Lauro de Freitas Polícia Civil prisão Salvador segurança pública tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico.
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico.
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico.
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico.
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x