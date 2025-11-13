Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico. - Foto: Polícia Civil

Um homem de 29 anos suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 13, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito atuava com a comercialização de material ilícito via aplicativo de mensagens e mantinha estoque de entorpecentes no próprio apartamento, localizado na região de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Vendas pela internet

As diligências iniciaram após informações de que o suspeito realizava a venda de drogas pela internet e por meio de entregas presenciais. Durante as diligências ele foi localizado em via pública. A equipe policial executou a abordagem e encontrou com ele dez porções de haxixe prontos para a comercialização.

Questionado sobre o material ilícito, o suspeito admitiu manter mais substâncias em sua residência e confirmou que praticava o tráfico. Com seu consentimento, a Polícia Civil se deslocou até o apartamento, onde foram apreendidos porções de maconha, além de comprimidos de êxtase e outras drogas sintéticas.

O investigado, que já possuía histórico criminal envolvendo tráfico de drogas, foi conduzido à sede do Departamento, realizou os exames legais e está a disposição da Justiça.