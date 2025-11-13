Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO

Adolescente é morto após invadir casa para tentar se proteger

Antes de ser morto, ele ainda usou uma adolescente, de 13, anos, como escudo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/11/2025 - 21:08 h
Jovem invadiu imóvel para tentar se proteger dos criminosos
Jovem invadiu imóvel para tentar se proteger dos criminosos -

O adolescente João Pedro Santos Suzart, de 16 anos, foi executado a tiros, na manhã desta quinta-feira, 13, dentro de uma residência no Conjunto Habitacional Paquetá, em Eunápolis, no extremo sul do estado. Ele invadiu o imóvel, onde também funciona um pequeno comércio, para tentar se esconder de homens armados.

Segundo informações da polícia, durante a perseguição, o garoto arrombou a porta da casa e correu para o quarto, onde uma adolescente, de 13 anos, filha dos moradores, dormia. Ainda segundo os policiais, na tentativa de se proteger, ele acabou agarrando a menina, sem sucesso.

Apesar dos criminosos terem continuado o ataque, a adolescente não sofreu ferimentos. Ela precisou ser atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) porque ficou em estado de choque.

De acordo com relatos de familiares, o adolescente havia se mudado há cerca de um mês do Assentamento Milton Santos, na zona rural de Porto Seguro, para morar com amigos na região. Os familiares não souberam informar o motivo da mudança. As informações são do site Bahia Sul News.

No local do crime, foram recolhidas cápsulas de pistola 9 mm. A polícia iniciou as investigações para tentar identificar e prender os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.

