Valor da mesada de Zé Felipe e João Guilherme surpreende
Os artistas recebem mesada até hoje do cantor Leonardo
Por Franciely Gomes
Engana-se quem pensa que Zé Felipe não recebe mais mesada de seu pai, o cantor Leonardo. Apesar de já ter 27 anos de idade e três filhos, o artista sertanejo recebe um valor mensal por parte do pai, assim como seus outros irmãos: João Guilherme, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Monyque Isabella e Jéssica Beatriz.
Segundo informações divulgadas pela jornalista Janaína Nunes, do programa Melhor da Tarde, da Band, os herdeiros do agro recebem o valor mensal de R$ 10 mil, que anteriormente era de R$ 6 mil.
Vale lembrar que além de Zé, Matheus Vargas e João Guilherme também seguiram a carreira artística do pai. O primeiro também trabalha como cantor sertanejo e está em alta com a canção “Desocupa”, em parceria com a dupla Cleber e Cauan, recebendo o apoio da ex-cunhada, a influenciadora Virginia Fonseca.
Já João trabalha como ator, cantor e modelo. Ele ficou conhecido por participar da novela infantil ‘Cúmplices de Um Resgate’, exibida no SBT, e por seus relacionamentos com as atrizes Larissa Manoela, Jade Picon e Bruna Marquezine.
