Ana Maria Braga mostra conta de luz ao vivo e valor surpreende

A apresentadora ainda deu dicas para reduzir o valor da conta no fim do mês

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/11/2025 - 17:16 h
A famosa falou abertamente sobre o assunto
Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa ‘Mais Você’ nesta quinta-feira, 13. A apresentadora mostrou a conta de luz de sua fazenda e afirmou que o valor foi drasticamente reduzido após ela instalar painéis de energia solar.

“Olha, energia solar é importante, né? Lá no comecinho atrás, há uns 15 anos, eu acho, mais ou menos, quando começaram a lançar as placas de energia solar. Eu até relutei um pouco, porque eram muito caras. Daí, de um tempo para cá, instalei, no ano passado, no começo do ano passado, eu instalei placas de energia solar na fazenda”, disse ela.

A veterana da TV Globo ainda reforçou que é importante adotar este tipo de “Fiquei surpresa, gente, fiquei surpresa com a economia. É um assunto pessoal meu, eu sei, mas eu acho que vale contar, porque você não faz ideia do que é reduzir a despesa”, completou.

Por fim, a loira mostrou contas diferentes. Em algumas delas, de 2024, o valor variava entre R$ 4 mil e R$ 5 mil, já nas atuais a conta de luz chega a média de R$ 800 e R$ 1.900 por mês.

x