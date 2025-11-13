PROTEÇÃO
Cristian Cravinhos revela planos de fazer “rituais” após sucesso
História dos irmãos Cravinhos voltou aos holofotes entre os internautas
Após o sucesso da série Tremembé, do Prime Video, a história dos irmãos Cravinhos voltou aos holofotes entre os internautas. Cristian Cravinhos afirmou que ficou surpreso com a repercussão e revelou que pretende realizar rituais de proteção espiritual após sofrer um acidente em São Paulo (SP).
Cristian contou em entrevista a Ulisses Campbell, do jornal O Globo, que uma amiga, frequentadora do candomblé, o alertou sobre o risco de a fama “abrir o campo espiritual” e indicou formas de se proteger.
“Ela disse que eu estou aberto demais, que preciso me proteger espiritualmente por causa da minha fama. Cem milhões de pessoas visualizaram o meu perfil no Instagram em 30 dias depois que a série foi lançada”, relatou.
Segundo ele, a amiga recomendou que fizesse um banho de descarrego e tapasse o umbigo para evitar energias negativas.
Acidente em São Paulo
Na última quarta-feira,12, Cristian Cravinhos sofreu um acidente na capital paulista e levou 15 pontos na cabeça e no rosto. O motorista envolvido no acidente assumiu a culpa. Cristian se recupera em casa.
