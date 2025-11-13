Menu
Cristian Cravinhos revela planos de fazer “rituais” após sucesso

História dos irmãos Cravinhos voltou aos holofotes entre os internautas

Por Agatha Victoria Reis

13/11/2025 - 16:37 h
Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos -

Após o sucesso da série Tremembé, do Prime Video, a história dos irmãos Cravinhos voltou aos holofotes entre os internautas. Cristian Cravinhos afirmou que ficou surpreso com a repercussão e revelou que pretende realizar rituais de proteção espiritual após sofrer um acidente em São Paulo (SP).

Cristian contou em entrevista a Ulisses Campbell, do jornal O Globo, que uma amiga, frequentadora do candomblé, o alertou sobre o risco de a fama “abrir o campo espiritual” e indicou formas de se proteger.

“Ela disse que eu estou aberto demais, que preciso me proteger espiritualmente por causa da minha fama. Cem milhões de pessoas visualizaram o meu perfil no Instagram em 30 dias depois que a série foi lançada”, relatou.

Segundo ele, a amiga recomendou que fizesse um banho de descarrego e tapasse o umbigo para evitar energias negativas.

Acidente em São Paulo

Na última quarta-feira,12, Cristian Cravinhos sofreu um acidente na capital paulista e levou 15 pontos na cabeça e no rosto. O motorista envolvido no acidente assumiu a culpa. Cristian se recupera em casa.

