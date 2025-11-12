Menu
ACIDENTE

Cristian Cravinhos sofre acidente de carro e é hospitalizado

O rapaz sofreu ferimentos em boa parte do corpo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/11/2025 - 17:26 h
Ainda não se sabe detalhes sobre o estado de Cristian
Ainda não se sabe detalhes sobre o estado de Cristian -

Cristian Cravinhos passou por um susto nesta quarta-feira, 12. Conhecido por participar do crime orquestrado por Suzane Von Richthofen, o rapaz sofreu um acidente de trânsito na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, Cristian foi atingido por um táxi enquanto pilotava uma motocicleta na Rua Dr. Jesuíno Maciel, cruzamento com a Rua Cristóvão Pereira.

Ele foi levado às pressas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana e sofreu ferimentos em todo o corpo. Entretanto, ainda não há informações concretas sobre seu atual estado de saúde.

Leia Também:

De badogue? Idoso é preso após série de furtos em mansões
Refrigerante saudável? Empresa lança bebida com fibras funcionais
INSS toma decisão sobre descontos indevidos em aposentadorias

Polêmica envolvendo ‘Tremembé’

Recentemente, Cristian Cravinhos voltou aos holofotes após ser destaque na série ‘Tremembé’, que conta os bastidores por trás da vida dos presos de casos famosos na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo.

Na trama, o criminoso é exposto como um homem bissexual, que se relaciona com outros colegas de cela e costuma usar calcinha fio dental como forma de satisfazer seus fetiches.

Irritado com a trama, ele se manifestou nas redes sociais sobre o assunto. “Que série ruim! Bora galera, muita mentira”, disparou ele, deixando claro seu descontentamento com a trama.

