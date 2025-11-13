PRISÃO
Cantor famoso é preso por dirigir sem habilitação
O artista ainda faltou uma audiência judicial sobre o mesmo caso
Por Franciely Gomes
O cantor Akon deu o que falar nas redes sociais após ser preso em Atlanta, nos Estados Unidos. O artista foi detido na última sexta-feira, 7, após dirigir sem carteira de habilitação e faltar a uma audiência judicial de 2023.
Segundo informações do site da emissora ABC, o famoso foi levado para a prisão de Chamblee e liberado no mesmo dia após pagar fiança. No dia seguinte, o artista viajou para a Índia, onde realizaria um show.
Vale lembrar que Akon já havia sido detido pelo mesmo motivo em setembro deste ano. Ele teve seu carro apreendido, recebeu uma multa e teve seu cigarro eletrônico levado pelos policiais.
Em 2024, ele foi uma das atrações principais do festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Na época, o artista foi acusado de usar playback durante a apresentação, o que gerou críticas de diversos fãs presentes no local.
