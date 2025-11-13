Cantor famoso é preso por dirigir sem habilitação

O artista foi liberado mediante pagamento de fiança - Foto: Ilustrativa | Freepik

O cantor Akon deu o que falar nas redes sociais após ser preso em Atlanta, nos Estados Unidos. O artista foi detido na última sexta-feira, 7, após dirigir sem carteira de habilitação e faltar a uma audiência judicial de 2023.

Post do cantor em seu perfil do Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Segundo informações do site da emissora ABC, o famoso foi levado para a prisão de Chamblee e liberado no mesmo dia após pagar fiança. No dia seguinte, o artista viajou para a Índia, onde realizaria um show.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Akon já havia sido detido pelo mesmo motivo em setembro deste ano. Ele teve seu carro apreendido, recebeu uma multa e teve seu cigarro eletrônico levado pelos policiais.

Em 2024, ele foi uma das atrações principais do festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Na época, o artista foi acusado de usar playback durante a apresentação, o que gerou críticas de diversos fãs presentes no local.