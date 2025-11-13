Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRISÃO

Cantor famoso é preso por dirigir sem habilitação

O artista ainda faltou uma audiência judicial sobre o mesmo caso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/11/2025 - 15:43 h
O artista foi liberado mediante pagamento de fiança
O artista foi liberado mediante pagamento de fiança -

O cantor Akon deu o que falar nas redes sociais após ser preso em Atlanta, nos Estados Unidos. O artista foi detido na última sexta-feira, 7, após dirigir sem carteira de habilitação e faltar a uma audiência judicial de 2023.

Post do cantor em seu perfil do Instagram
Post do cantor em seu perfil do Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Segundo informações do site da emissora ABC, o famoso foi levado para a prisão de Chamblee e liberado no mesmo dia após pagar fiança. No dia seguinte, o artista viajou para a Índia, onde realizaria um show.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Akon já havia sido detido pelo mesmo motivo em setembro deste ano. Ele teve seu carro apreendido, recebeu uma multa e teve seu cigarro eletrônico levado pelos policiais.

Leia Também:

Letícia Bufoni no OnlyFans? Skatista anuncia parceria com a plataforma
Grávida, Lore Improta relembra trauma da primeira gestação
Márcio Garcia denuncia agência de turismo Outsider por estelionato

Em 2024, ele foi uma das atrações principais do festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Na época, o artista foi acusado de usar playback durante a apresentação, o que gerou críticas de diversos fãs presentes no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Akon cantor carteira de habilitação prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista foi liberado mediante pagamento de fiança
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O artista foi liberado mediante pagamento de fiança
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O artista foi liberado mediante pagamento de fiança
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O artista foi liberado mediante pagamento de fiança
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x