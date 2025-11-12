Márcio Garcia denuncia agência de turismo Outsider por estelionato

Ator registrou queixa na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) - Foto: Divulgação | Globo

O ator Márcio Garcia denunciou ter sido vítima de estelionato pela agência de turismo Outsider. Eleregistrou queixa na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), no Rio de Janeiro, afirmando ter sido vítima de estelionato por parte da empresa em junho deste ano. O dono da agência, Fernando Sampaio, já foi indiciado em dois inquéritos por crimes de estelionato.

Segundo o boletim, o ator teve dificuldades para embarcar em uma viagem aos Estados Unidos, onde planejava assistir ao Mundial de Clubes de 2025. Garcia afirmou ter feito uma parceria comercial com a Outsider, que previa a divulgação da marca em suas redes sociais em troca de um pacote com passagens aéreas, hospedagem e ingressos para os jogos.

Detalhes do registro:

o ator pagou R$ 17,2 mil pelo pacote;

além de um upgrade de R$ 3,9 mil para passagens em classe executiva.

O valor foi transferido via PIX para a empresa Arena Consultoria Esportiva, aberta em março deste ano em nome de Letícia Coppi e Silva, ex-namorada de Fernando Sampaio.

Letícia afirmou não reconhecer a transação e disse que a quantia não foi destinada à sua empresa.

No dia da viagem, ao chegar ao balcão da companhia aérea, Márcio e sua família descobriram que não havia passagens emitidas, contrariando o que havia sido informado pelo empresário.

O ator acabou custeando do próprio bolso as passagens para conseguir embarcar.

O caso foi formalizado na 16ª DP e está sob investigação.

Versões divergentes

Procurado pelo G1, Fernando Sampaio negou o golpe e alegou que o ator não cumpriu o acordo de divulgação da marca Outsider. Segundo ele, a empresa teria pago hospedagem em hotel cinco estrelas, ingressos de setores premium e uma das passagens aéreas da família de Márcio.

“Estornamos o valor pago no cartão de crédito como forma de reembolso dos serviços contratados”, afirmou o empresário.

Fernando também declarou que o pedido para o PIX ser feito em nome da empresa de Letícia Coppi teria o objetivo de quitar uma dívida pessoal com a ex-namorada.

A assessoria de Márcio Garcia, por sua vez, informou que o ator pagou integralmente pelas passagens e pelo upgrade antes da viagem e que a proposta da Outsider — que incluía apenas ingressos para dois jogos e três diárias de hotel — não compensaria o prejuízo causado.

Empresário acumula centenas de processos

Fernando Sampaio e suas empresas acumulam mais de 600 ações judiciais e boletins de ocorrência em todo o país. Segundo a Polícia Civil e a Justiça, as investigações apontam um padrão de atuação que dificulta a responsabilização criminal.

Em 2022, a Outsider enfrentou uma crise após não cumprir a promessa de fretar aviões para torcedores do Flamengo que viajariam à final da Libertadores, em Guayaquil, no Equador. Centenas de clientes ficaram impedidos de embarcar.

Como atua?

De acordo com o delegado Neilson Nogueira, titular da 16ª DP, Fernando passou a utilizar CNPJs de outras empresas — muitas delas em nome de pessoas próximas — para receber pagamentos referentes aos pacotes vendidos pela Outsider.

“Ele fecha os pacotes com valores abaixo do mercado e entrega apenas parte do serviço. Assim, tenta descaracterizar o dolo e responder apenas na esfera cível”, explicou o delegado.

Nogueira também afirmou que o empresário não mantém bens em seu próprio nome, o que dificultaria a recuperação de valores e o cumprimento de decisões judiciais.

Até o momento, há registros de ações e ocorrências contra Fernando Sampaio em 21 estados e no Distrito Federal.