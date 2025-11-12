Menu
BOMBA LIBERADA?

Jojo Todynho admite uso de anabolizante após mudança radical

A famosa contou detalhes sobre seu processo de emagrecimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/11/2025 - 20:40 h
Jojo falou abertamente sobre o processo
Jojo Todynho surpreendeu os seguidores ao revelar que tem utilizado anabolizantes para potencializar o efeito dos treinos na academia. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 12, e afirmou que tem aplicado testosterona e outros medicamentos para perder peso.

“Gente, vim aqui fazer minha segunda aplicação do bumbum. Perdi 10 quilos em três dias, porque eu quero bater 70kg, eu tava com 75kg, mas fiquei de férias voando, subi pra 79kg”, disse ela, explicando que ganhou peso após curtir alguns dias de férias.

A famosa ainda aproveitou para aconselhar as seguidoras. “Baixei gordura, ganhei massa muscular, já tomei minha testosterona. Quando eu tomo a testosterona, sinto o tesão correr nas minhas veias. É isso, negas. Temos que nos cuidar sempre. Viva o foco!”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Para quê serve a aplicação de testosterona?

A testosterona é um hormônio sexual predominantemente masculino, que também faz parte do organismo femino, porém em menor quantidade. Responsável por diversas funções no organismo, o hormônio ajuda pessoas que praticam exercício físico a hipertrofiarem.

A hipertrofia é a responsável pelo ganho de massa muscular, deixando o corpo definido e volumoso. Muitos homens e mulheres têm aplicado doses do hormônio como anabolizante antes e depois dos treinos, com acompanhamento médico responsável.

Tags:

anabolizantes jojo todynho uso de anabolizantes

Ver todas

x