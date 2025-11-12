GLAMOUR
Natal milionário: filha de Roberto Justus choca com decoração luxuosa
Rafaella Justus exibiu a mansão nas redes sociais
A mansão luxuosa da família Justus já está pronta para o Natal. Rafaella Justus, filha de Roberto Justus, exibiu nas redes sociais, nesta terça-feira,11, a decoração sofisticada que enfeita o jardim da casa do ex-apresentador.
Em 2025, Roberto Justus deixou uma cobertura e passou a morar em uma mansão em São Paulo. A decoração natalina no jardim conta com diversas esculturas iluminadas, renas, árvores cônicas e bengalas decorativas, além de inúmeros fios de luz que criam um ar elegante e festivo.
Leia Também:
Na publicação compartilhada por Rafaella, ela marcou a madrasta, Ana Paula Siebert, indicando que foi ela a responsável por planejar toda a decoração.
Rafaella é enteada de César Tralli, que atualmente apresenta o Jornal Nacional, após assumir definitivamente o posto deixado por William Bonner.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes