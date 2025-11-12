Menu
GLAMOUR

Natal milionário: filha de Roberto Justus choca com decoração luxuosa

Rafaella Justus exibiu a mansão nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/11/2025 - 15:50 h
Rafaella Justus e Roberto Justus
Rafaella Justus e Roberto Justus -

A mansão luxuosa da família Justus já está pronta para o Natal. Rafaella Justus, filha de Roberto Justus, exibiu nas redes sociais, nesta terça-feira,11, a decoração sofisticada que enfeita o jardim da casa do ex-apresentador.

Em 2025, Roberto Justus deixou uma cobertura e passou a morar em uma mansão em São Paulo. A decoração natalina no jardim conta com diversas esculturas iluminadas, renas, árvores cônicas e bengalas decorativas, além de inúmeros fios de luz que criam um ar elegante e festivo.

Na publicação compartilhada por Rafaella, ela marcou a madrasta, Ana Paula Siebert, indicando que foi ela a responsável por planejar toda a decoração.

Decoração de natal
Decoração de natal | Foto: Reprodução| Instagram

Rafaella é enteada de César Tralli, que atualmente apresenta o Jornal Nacional, após assumir definitivamente o posto deixado por William Bonner.

