ASSUSTADOR
Filha de Neymar sofre fratura grave e passa por cirurgia de emergência
Criança sofreu uma fratura no dedo e foi hospitalizada
Por Edvaldo Sales
A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais para explicar o motivo da sua filha com o jogador Neymar, Helena, de 1 ano, ter passado por uma cirurgia de emergência há cerca de dez dias.
A influenciadora relatou que a pequena sofreu uma grave lesão no dedo durante um acidente em casa e precisou de atendimento imediato. Segundo Amanda, o episódio aconteceu em 31 de outubro, enquanto as duas estavam juntas no banheiro.
A modelo afirmou que Helena se feriu quando foi até o closet. “Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro, e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio”, contou.
Amanda compartilhou o momento de tensão que viveu ao ver o ferimento. “Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida”, relatou.
Inicialmente, Helena foi levada a uma unidade de saúde próxima à residência da família, mas precisou ser transferida para outro hospital, onde o procedimento cirúrgico foi realizado.
Segundo Amanda, o atendimento foi bem-sucedido e atualizou o estado de saúde da filha. “Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos”, disse.
Emoção no hospital
A influenciadora contou que vivenciou momentos emocionantes no hospital ao acompanhar outras famílias em situações delicadas. “Presenciei um menininho de 4 anos tendo uma parada respiratória. Meu sentimento de mãe, vendo os pais desesperados pedirem para que salvassem aquele menino, foi de partir o coração. Felizmente, ele está bem. Nesse momento, agradeci muito a Deus pela saúde da tutu”, falou.
Por fim, Amanda reforçou o alerta aos responsáveis sobre a possibilidade de acidentes domésticos. “Situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar é mais comum do que parece”, finalizou.
