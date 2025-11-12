Filha de Neymar sofre fratura grave e passa por cirurgia de emergência

Neymar, Amanda Kimberlly e Helena - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais para explicar o motivo da sua filha com o jogador Neymar, Helena, de 1 ano, ter passado por uma cirurgia de emergência há cerca de dez dias.

A influenciadora relatou que a pequena sofreu uma grave lesão no dedo durante um acidente em casa e precisou de atendimento imediato. Segundo Amanda, o episódio aconteceu em 31 de outubro, enquanto as duas estavam juntas no banheiro.

A modelo afirmou que Helena se feriu quando foi até o closet. “Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro, e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio”, contou.

Amanda compartilhou o momento de tensão que viveu ao ver o ferimento. “Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida”, relatou.

Inicialmente, Helena foi levada a uma unidade de saúde próxima à residência da família, mas precisou ser transferida para outro hospital, onde o procedimento cirúrgico foi realizado.

Segundo Amanda, o atendimento foi bem-sucedido e atualizou o estado de saúde da filha. “Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos”, disse.

Emoção no hospital

A influenciadora contou que vivenciou momentos emocionantes no hospital ao acompanhar outras famílias em situações delicadas. “Presenciei um menininho de 4 anos tendo uma parada respiratória. Meu sentimento de mãe, vendo os pais desesperados pedirem para que salvassem aquele menino, foi de partir o coração. Felizmente, ele está bem. Nesse momento, agradeci muito a Deus pela saúde da tutu”, falou.

Por fim, Amanda reforçou o alerta aos responsáveis sobre a possibilidade de acidentes domésticos. “Situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar é mais comum do que parece”, finalizou.