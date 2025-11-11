Menu
DEU RUIM!

Jojo Todynho desiste de faculdade após confusão com colega

A influenciadora revelou que conversou com a gestão da universidade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 19:46 h
Jojo protagonizou confusões na faculdade
Jojo protagonizou confusões na faculdade -

Jojo Todynho surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 11. A influenciadora revelou que desistiu da faculdade atual e pretende mudar de unidade, pois está sendo alvo de ataques por parte de seus colegas.

“Vim aqui na secretaria dizer que queria sair da faculdade, procurar uma outra unidade. Porque aqui dentro não tenho nenhum tipo de privilégio, não pago diferente. Aqui dentro sou Jordana, não sou Jojo Todynho”, disse ela.

A famosa ainda afirmou que as pessoas têm inveja do desempenho dela e por isso armam confusão. “Isso incomoda as pessoas, porque sou uma boa aluna, tenho boas notas, sou bem-quista pelos meus professores, pelos meus amigos. Acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não um do outro, mas todos nós devemos respeitar”, disparou.

“Eu estou no melhor caminho e serei uma ótima advogada. Fico muito feliz de receber o feedback da aluna maravilhosa que eu sou. Divergências acontecem em qualquer lugar. E aonde estiver, eu prezarei sempre pelo respeito. Porque respeito é bom e todo mundo gosta. Comigo ele jamais será seletivo”, completou.

Confusão com colega

Recentemente, Jojo foi acusada de injúria por um colega de classe, após xingá-lo durante uma discussão. O rapaz registrou um boletim de ocorrência e alegou que se sentiu diretamente atacado com as ofensas proferidas pela dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’.

Incomodada com a atitude, Jojo se pronunciou e afirmou que ele estava tentando tirar proveito da situação. “Gente, quarta-feira tive uma discussão com um colega de sala chamado Arnaldo. Ele me xingou e eu o respondi, e o mesmo, de forma maldosa e oportunista, foi para a delegacia narrar que ele foi vítima da minha pessoa. Só que ele não contou o que fez”, disse ela.

“Ali tem a professora como testemunha, e os alunos também. Outra coisa: uma discussão não expulsa ninguém de dentro de uma faculdade. Até porque, sou uma ótima aluna, tenho ótimas notas”, completou.

