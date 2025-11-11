Homem sente dor repentina e fica sem sentir a genitália; entenda motivo

É essencial buscar tratamento - Foto: Reprodução | Freepik

A história desse irlandês surpreende quem conhece os detalhes e descobre as circunstâncias que o cercam. Aos 14 anos, enquanto jogava no computador, Mark Beattie sentiu uma dor repentina na região genital. Desde esse episódio, ele não sente mais o órgão.

Atualmente, com 32 anos, Mark ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas continua convivendo com dores intensas que o impedem de trabalhar, ter relações sexuais e até mesmo sair de casa.

Em entrevista ao jornal The Sun, ele relembrou o momento em que tudo começou. “Lembro que meu assoalho pélvico enlouqueceu e senti tudo mudar”, contou.

O irlandês afirmou que não sente o pênis nem a bexiga, o que faz com que ele não perceba quando precisa urinar. Além disso, sofre com fortes dores nas pernas e na pélvis, além de espasmos musculares.

“Inicialmente, pensei que fosse algo psicossomático e que estivesse ligado à minha saúde mental. Praticamente desisti da ideia de ter hobbies ou cultivar qualquer paixão”, disse Mark.

O que causou a perda de sensibilidade?

Após anos de pesquisas e exames, Mark descobriu que sofre de compressão do nervo pudendo, condição que pode ser causada por atividades que exercem pressão prolongada sobre o nervo, como permanecer muito tempo sentado.

O nervo pudendo é o principal nervo do períneo. Nos homens, ele passa entre a bolsa escrotal e o ânus e é responsável pelo controle do esfíncter externo da uretra e do ânus. Quando comprimido, pode causar dormência e dificuldades nas relações sexuais, além de dores crônicas na região pélvica.