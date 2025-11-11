Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Homem sente dor repentina e fica sem sentir a genitália; entenda motivo

Quem conhece a história se surpreende com os detalhes

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/11/2025 - 17:26 h
É essencial buscar tratamento
É essencial buscar tratamento -

A história desse irlandês surpreende quem conhece os detalhes e descobre as circunstâncias que o cercam. Aos 14 anos, enquanto jogava no computador, Mark Beattie sentiu uma dor repentina na região genital. Desde esse episódio, ele não sente mais o órgão.

Atualmente, com 32 anos, Mark ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas continua convivendo com dores intensas que o impedem de trabalhar, ter relações sexuais e até mesmo sair de casa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao jornal The Sun, ele relembrou o momento em que tudo começou. “Lembro que meu assoalho pélvico enlouqueceu e senti tudo mudar”, contou.

Leia Também:

Influenciadora famosa finge ter câncer, volta atrás e choca internet
Netflix inaugura parque temático com experiências de séries icônicas
Thais Carla revela diagnóstico preocupante após desmaio

O irlandês afirmou que não sente o pênis nem a bexiga, o que faz com que ele não perceba quando precisa urinar. Além disso, sofre com fortes dores nas pernas e na pélvis, além de espasmos musculares.

“Inicialmente, pensei que fosse algo psicossomático e que estivesse ligado à minha saúde mental. Praticamente desisti da ideia de ter hobbies ou cultivar qualquer paixão”, disse Mark.

O que causou a perda de sensibilidade?

Após anos de pesquisas e exames, Mark descobriu que sofre de compressão do nervo pudendo, condição que pode ser causada por atividades que exercem pressão prolongada sobre o nervo, como permanecer muito tempo sentado.

O nervo pudendo é o principal nervo do períneo. Nos homens, ele passa entre a bolsa escrotal e o ânus e é responsável pelo controle do esfíncter externo da uretra e do ânus. Quando comprimido, pode causar dormência e dificuldades nas relações sexuais, além de dores crônicas na região pélvica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homem Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
É essencial buscar tratamento
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

É essencial buscar tratamento
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

É essencial buscar tratamento
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

É essencial buscar tratamento
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x