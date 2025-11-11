Portal 11/11: aprenda a alinhar as energias e manifestar seus desejos

Portal 11/11 é uma oportunidade para limpar o que já não serve mais - Foto: Reprodução| Freepik

Conhecido como um dos portais energéticos mais poderosos do ano, o dia 11 de novembro, 11/11, marca a abertura de um portal universal.Nesse momento, acredita-se que há um aumento da conexão com novas energias, favorecendo a celebração, os pedidos de bênçãos e a renovação espiritual.

A chamada janela energética é uma oportunidade para revisitar ideias e metas, além de limpar e liberar o que já não serve mais.

O que significa o portal 11/11?

Na numerologia, o número 11 é conhecido como o número da intuição, da conexão espiritual e do despertar de consciência.

O portal 11/11 é interpretado como um período de cura, compaixão, reequilíbrio emocional e libertação kármica, intensificando as energias disponíveis para transformação pessoal.

O que fazer para se alinhar com essa energia

Tenha objetivos claros: Use a força do portal para definir suas intenções e reafirmar seus desejos por meio de palavras de afirmação.

Banho de ervas: Ervas como lavanda, arruda e alecrim auxiliam na limpeza energética e na proteção do ambiente.

Mantenha motivação e propósito: Confie na sua intuição e nos sinais que o universo envia.

Identifique suas necessidades: Observe suas prioridades e estabeleça metas realistas para alcançá-las.

Aja com intenção: Transforme suas ideias em ações práticas e objetivas.