ASTROLOGIA
Portal 11/11: aprenda a alinhar as energias e manifestar seus desejos
Janela energética é uma oportunidade para revisitar ideias e metas
Conhecido como um dos portais energéticos mais poderosos do ano, o dia 11 de novembro, 11/11, marca a abertura de um portal universal.Nesse momento, acredita-se que há um aumento da conexão com novas energias, favorecendo a celebração, os pedidos de bênçãos e a renovação espiritual.
A chamada janela energética é uma oportunidade para revisitar ideias e metas, além de limpar e liberar o que já não serve mais.
Leia Também:
O que significa o portal 11/11?
Na numerologia, o número 11 é conhecido como o número da intuição, da conexão espiritual e do despertar de consciência.
O portal 11/11 é interpretado como um período de cura, compaixão, reequilíbrio emocional e libertação kármica, intensificando as energias disponíveis para transformação pessoal.
O que fazer para se alinhar com essa energia
- Tenha objetivos claros: Use a força do portal para definir suas intenções e reafirmar seus desejos por meio de palavras de afirmação.
- Banho de ervas: Ervas como lavanda, arruda e alecrim auxiliam na limpeza energética e na proteção do ambiente.
- Mantenha motivação e propósito: Confie na sua intuição e nos sinais que o universo envia.
- Identifique suas necessidades: Observe suas prioridades e estabeleça metas realistas para alcançá-las.
- Aja com intenção: Transforme suas ideias em ações práticas e objetivas.
- Medite: A meditação ajuda a acalmar a mente, fortalecer a intuição e receber mensagens importantes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes