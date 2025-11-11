Modelo revela que Dado Dolabella a pressionou para fazer aborto

Os dois estavam juntoa há algumas semanas - Foto: Reprodução | Instagram

Dado Dolabella se envolveu em mais uma polêmica com relação a suas ex-namoradas. Marcela Tomaszewski acusou o ator de a pressionar para realizar um aborto após uma suspeita de gravidez.

“No dia da briga em Búzios eu fiz um teste de gravidez, porque a gente estava achando que eu poderia estar grávida. Deu falso positivo, porque ele insistiu que eu fiz errado, e era certo que se tivesse – teria que abortar”, disse ela em entrevista ao portal LeoDias.

A modelo ainda reforçou que o artista não ligou para seu sonho de ser mãe. “Mesmo que esse sempre foi o meu sonho, ele sabe, não era o momento, ele deixou claro sempre na minha cabeça que isso seria o certo para o momento e iríamos passar por isso juntos’”, completou.

A moça também explicou que o fato aconteceu na casa da mãe de Dado, em Búzios, no Rio de Janeiro. Por fim, Marcela alegou que foi agredida pelo ex no mesmo dia do ocorrido, após uma discussão acalorada entre eles.

“Eu menti pra proteger alguém que achava que mudaria, agora estou disposta a denunciar. Minha mãe, testemunha, também foi chamada para depor novamente e disse que vai manter a versão de que a filha dela apanhou”, disparou.