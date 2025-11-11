Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGRESSÃO PSICOLÓGICA

Modelo revela que Dado Dolabella a pressionou para fazer aborto

O relacionamento dos dois chegou ao fim recentemente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 17:38 h
Os dois estavam juntoa há algumas semanas
Os dois estavam juntoa há algumas semanas -

Dado Dolabella se envolveu em mais uma polêmica com relação a suas ex-namoradas. Marcela Tomaszewski acusou o ator de a pressionar para realizar um aborto após uma suspeita de gravidez.

“No dia da briga em Búzios eu fiz um teste de gravidez, porque a gente estava achando que eu poderia estar grávida. Deu falso positivo, porque ele insistiu que eu fiz errado, e era certo que se tivesse – teria que abortar”, disse ela em entrevista ao portal LeoDias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A modelo ainda reforçou que o artista não ligou para seu sonho de ser mãe. “Mesmo que esse sempre foi o meu sonho, ele sabe, não era o momento, ele deixou claro sempre na minha cabeça que isso seria o certo para o momento e iríamos passar por isso juntos’”, completou.

Leia Também:

Homem sente dor repentina e fica sem sentir a genitália; entenda motivo
Influenciadora famosa finge ter câncer, volta atrás e choca internet
Netflix inaugura parque temático com experiências de séries icônicas

A moça também explicou que o fato aconteceu na casa da mãe de Dado, em Búzios, no Rio de Janeiro. Por fim, Marcela alegou que foi agredida pelo ex no mesmo dia do ocorrido, após uma discussão acalorada entre eles.

“Eu menti pra proteger alguém que achava que mudaria, agora estou disposta a denunciar. Minha mãe, testemunha, também foi chamada para depor novamente e disse que vai manter a versão de que a filha dela apanhou”, disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dado dolabella Marcela Tomaszewski

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois estavam juntoa há algumas semanas
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Os dois estavam juntoa há algumas semanas
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Os dois estavam juntoa há algumas semanas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Os dois estavam juntoa há algumas semanas
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x