RACISMO

Funkeiro é preso após chamar mulher de “macaca” em ônibus

O cantor assediou e ofendeu a mulher durante uma discussão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 21:17 h
O fato foi presenciado pelos passageiros -

O cantor VT Kebradeira foi preso em flagrante nesta terça-feira, 11. O funkeiro foi acusado de chamar a passageira de um ônibus de “macaca” e assediá-la durante uma viagem de ônibus, que saía de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte.

O cantor foi levado a delegacia | Foto: Reprodução | Instagram

Natural de Recife, o artista embarcou no veículo em Goiânia e seguia para um show. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima alegou que o rapaz pediu para dividir um cobertor com ela e a assediou, fazendo gestos e comentários de cunho sexual.

Quando ela negou as investidas, VT passou a proferir ofensas de cunho racista, como: “Nem gosto de preta mesmo, sua macaca”. Incomodada com a atitude, a mulher aproveitou a parada do ônibus na rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal, para realizar a denúncia.

O veículo foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia, onde foi efetuada a prisão do cantor, que se chama Ewerton Claudio e tem 24 anos. O rapaz é conhecido por cantar canções do gênero brega-funk e já gravou músicas com grandes artistas, como Mari Fernandez e Henry Freitas.

Tags:

cantor racismo VT Kebradeira

x