POR POUCO?
Sertanejo confessa que quase teve parte íntimas mordidas por chimpanzé
O cantor relembrou detalhes da história inusitada
Por Franciely Gomes
Xororó surpreendeu os fãs ao revelar que quase foi mordido por um chimpanzé nas partes íntimas. O cantor sertanejo contou que o fato aconteceu quando ele trabalhava se apresentando em circos, junto com o irmão Chitãozinho, que faz dupla sertaneja com ele.
O artista explicou que foi convidado para contracenar com o animal e não sabia que ele teria este tipo de reação. “Eu sabia que o macaco era calmo e tranquilo. Era um chimpanzé. Abri a cortina para entrar o chimpanzé e ele veio direto, meteu o dente… Dei aquela abaixada, ele pegou um pouco para cima, mas, cara… Fui salvo pelo zíper!”, disse ele durante o programa ‘Que História É Essa Porchat?’.
Leia Também:
Durante o bate-papo, o pai de Sandy e Junior ainda relembrou que também foi atingido por tiros de festim durante sua passagem pelo circo. Os disparos foram feitos por um figurante e o deixaram com cicatrizes nas pernas e nas costas.
“O cara deu o primeiro tiro, pegou nas minhas costas. Eu virei, e pegou o outro aqui. [..] Tem uma cicatriz, marca da bala. Quando sai o tiro, aquele festim, aquilo sai quente, queima. Se tivesse atirado na minha cara, podia ter me cegado”, afirmou.
Assista o momento completo:
O "kit perrengue" do Xororó: Mordida de macaco + Crise de identidade sertaneja. 🗣️— Canal GNT (@canalgnt) November 12, 2025
Assista ao #QueHistóriaÉEssaPorchat toda terça às 21h45 no meu canal. #PorchatNoGNT pic.twitter.com/Bxsalhtk9G
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes