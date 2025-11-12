Menu
POR POUCO?

Sertanejo confessa que quase teve parte íntimas mordidas por chimpanzé

O cantor relembrou detalhes da história inusitada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/11/2025 - 16:08 h
O animal mordeu o artista com força
O animal mordeu o artista com força -

Xororó surpreendeu os fãs ao revelar que quase foi mordido por um chimpanzé nas partes íntimas. O cantor sertanejo contou que o fato aconteceu quando ele trabalhava se apresentando em circos, junto com o irmão Chitãozinho, que faz dupla sertaneja com ele.

O artista explicou que foi convidado para contracenar com o animal e não sabia que ele teria este tipo de reação. “Eu sabia que o macaco era calmo e tranquilo. Era um chimpanzé. Abri a cortina para entrar o chimpanzé e ele veio direto, meteu o dente… Dei aquela abaixada, ele pegou um pouco para cima, mas, cara… Fui salvo pelo zíper!”, disse ele durante o programa ‘Que História É Essa Porchat?’.

Durante o bate-papo, o pai de Sandy e Junior ainda relembrou que também foi atingido por tiros de festim durante sua passagem pelo circo. Os disparos foram feitos por um figurante e o deixaram com cicatrizes nas pernas e nas costas.

“O cara deu o primeiro tiro, pegou nas minhas costas. Eu virei, e pegou o outro aqui. [..] Tem uma cicatriz, marca da bala. Quando sai o tiro, aquele festim, aquilo sai quente, queima. Se tivesse atirado na minha cara, podia ter me cegado”, afirmou.

Assista o momento completo:

x