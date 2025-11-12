Após flagrar traição, influenciadora revela agressão de jogador

Nikki Seey e jogador Moumi Ngamaleu - Foto: Reprodução| Instagram

A influenciadora Nikki Seey se tornou assunto nas redes sociais após flagrar uma traição do namorado, o jogador Moumi Ngamaleu, integrante da seleção de Camarões. Após o episódio, ela se pronunciou nas redes sociais e revelou viver uma relação marcada por agressões e múltiplas infidelidades.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Nikki relatou os detalhes do relacionamento em entrevista ao portal Sport24.

“Nos conhecemos por meio de amigos em comum, ligados ao Dínamo Moscou [onde ele joga], e rapidamente nos tornamos íntimos. Nos primeiros quatro meses, não houve traição ou, se houve, foi muito pouca. Mas nos últimos dois meses… Não imagina quantas mensagens recebi hoje sobre os casos dele com outras mulheres”, desabafou.

Segundo ela, os últimos meses do relacionamento foram conturbados, especialmente por conta das dificuldades na carreira do jogador.

"Nossa relação começou em maio e, naquela altura, a vida do Mumi era bastante estável. Não era como é agora. Diria que suas constantes traições nos últimos dois meses estão relacionadas com suas dificuldades no futebol, embora eu agora ache que ele simplesmente não consegue ser uma pessoa fiel", disse.

Descobriu a traição e foi agredida

Mesmo diante das turbulências no namoro, Nikki afirma que descobriu uma nova traição após receber um vídeo enviado por uma seguidora.

“Infelizmente, uma noite me enviaram um vídeo dele abraçando uma moça em uma discoteca. Esse vídeo foi enviado por uma seguidora que estava no mesmo lugar. Minha primeira reação foi: ‘Quero ver isso com meus próprios olhos’. Preparei-me rapidamente e fui até a discoteca. Mas, quando cheguei, ele já não estava lá. Viu-me e desapareceu”, contou.

Após o confronto, a influenciadora relatou ter sido agredida e expulsa de casa pelo jogador: “Foi então que ele me agarrou pelos cabelos e tirou o meu passaporte. Me segurou com muita força e até arrancou um tufo do meu cabelo. Fiquei com medo. E se ele me batesse? Graças a Deus, não chegou a esse ponto”.

Nikki afirma que Ngamaleu não demonstrou arrependimento.“Ele não se importou com a traição nem com o fato de ter me magoado. Só ficou ofendido com a minha publicação. Estava preocupado com a reputação dele. Depois, me disse: ‘Arruma as tuas coisas. Vais embora daqui’”, concluiu.