Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA GESTAÇÃO

Grávida, Lore Improta relembra trauma da primeira gestação

Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/11/2025 - 7:39 h
Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana
Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana -

Grávida do segundo filho, do casamento com o cantor Léo Santana, Lore Improta relembrou como foi a sua primeira gestação. A declaração aconteceu durante a segunda edição do Leilão Galácticos, promovido pelo casal Celina Locks e Ronaldo, o Clube Monte Líbano, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 12.

A dançarina falou sobre a barriga avantajada em conversa com a imprensa. “Já está bacana, né, gente? Não tinha como esconder muito tempo mais, não. Passar o Carnaval assim, gravidinha, era um sonho, sempre quis. Feliz que Deus mandou um presente aí na hora certa para a gente”, disse.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Grávida, Lore Improta exibe ultrassom e web aponta sexo do bebê
Dançarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador
Vídeo: veja reação de Liz ao descobrir gravidez de Lore Improta

Lore afirmou que a nova gestação já está sendo totalmente diferente da primeira. Ela e Leo já são pais de Liz. “100% tudo. A da Liz enjoei os nove meses. Essa daqui, que não sei ainda quem é, está me enjoando pouquíssimo, de manhã só. Além de muita fome”, revelou.

A loira afirmou que está mais disposta. “Conseguindo treinar, me movimentar. Na de Liz, não tinha energia para nada, então, realmente estão sendo gravidezes totalmente diferentes. Talvez, se essa aqui viesse primeiro, eu já teria tido outro já. A de Liz me deu uma traumatizada... [pensava]: ‘Não, eu não tenho condições de ficar nove meses enjoada, não’. Mas esse neném aqui está vindo para mudar tudo que eu achava serem as gravidezes”, afirmou.

Parceria de Léo Santana

Lore Improta destacou que o companheirismo de Léo Santana também tem sido determinante nesta fase. “Ele é um parceiraço! Acho que o homem demora um pouco a ficha a cair, né? [Mas], quando começa a ver a barriguinha, que ele começa a falar... Agora ele fala todos os dias com a barriga”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Santana lore improta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x