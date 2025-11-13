Grávida, Lore Improta relembra trauma da primeira gestação

Lore está esperando o segundo filho do casamento com o cantor Léo Santana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grávida do segundo filho, do casamento com o cantor Léo Santana, Lore Improta relembrou como foi a sua primeira gestação. A declaração aconteceu durante a segunda edição do Leilão Galácticos, promovido pelo casal Celina Locks e Ronaldo, o Clube Monte Líbano, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 12.

A dançarina falou sobre a barriga avantajada em conversa com a imprensa. “Já está bacana, né, gente? Não tinha como esconder muito tempo mais, não. Passar o Carnaval assim, gravidinha, era um sonho, sempre quis. Feliz que Deus mandou um presente aí na hora certa para a gente”, disse.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lore afirmou que a nova gestação já está sendo totalmente diferente da primeira. Ela e Leo já são pais de Liz. “100% tudo. A da Liz enjoei os nove meses. Essa daqui, que não sei ainda quem é, está me enjoando pouquíssimo, de manhã só. Além de muita fome”, revelou.

A loira afirmou que está mais disposta. “Conseguindo treinar, me movimentar. Na de Liz, não tinha energia para nada, então, realmente estão sendo gravidezes totalmente diferentes. Talvez, se essa aqui viesse primeiro, eu já teria tido outro já. A de Liz me deu uma traumatizada... [pensava]: ‘Não, eu não tenho condições de ficar nove meses enjoada, não’. Mas esse neném aqui está vindo para mudar tudo que eu achava serem as gravidezes”, afirmou.

Parceria de Léo Santana

Lore Improta destacou que o companheirismo de Léo Santana também tem sido determinante nesta fase. “Ele é um parceiraço! Acho que o homem demora um pouco a ficha a cair, né? [Mas], quando começa a ver a barriguinha, que ele começa a falar... Agora ele fala todos os dias com a barriga”, disse.