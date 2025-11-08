Menu
ENTRETENIMENTO
MENINO OU MENINA?

Grávida, Lore Improta exibe ultrassom e web aponta sexo do bebê

A dançarina usou as redes sociais para rebater os palpites

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 14:14 h
Lore Improta está grávida pela segunda vez
Lore Improta está grávida pela segunda vez -

Lore Improta deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira, 7, após compartilhar um registro da ultrassom de seu bebê. Grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana, a dançarina brincou sobre a possibilidade da criança estar dançando.

“Está se mexendo. Eita, as pernas. Ele está dançando”, disse ela em seu perfil do Instagram, mostrando o feto agitado enquanto a médica realizava o exame de imagem para verificar se estava tudo bem.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por improta baby (@improtababy)

Entretanto, internautas passaram a chutar o sexo do bebê após o regitro, alegando que a loira estava à espera d eum menino detsa vez, pois já é mãe de Liz, de apenas quatro anos de idade.

Ciente da repercussão, Lore negou a informação apontada pelos fãs. “Em segundos, tem milhões de directs falando que é um menino: 'olha o pinto dele aí'. Gente, é a perna da criança. Não tem como ter um pinto daquele tamanho da criança, tão pequena”, disparou ela aos risos.

gravidez Leo Santana lore improta Lore Improta e Léo Santana

x