PATROCÍNIO DE LUXO

Renda de quase R$ 80 mil: saiba o perfil dos sugar daddies da Bahia

Diversos homens baianos buscam mulheres para bancar

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 14:07 h
A relação sugar é baseada na troca de interesses -

A Bahia possui um número significativo de homens que se identificam como sugar daddy. Conhecidos por bancar garotas jovens, chamadas de sugar babies, oferecendo dinheiro, viagens e presentes, estes rapazes possuem renda mensal de cerca de R$ 74 mil.

Segundo informações do site MeuPatrocínio, que proporciona encontro entre pessoas que buscam este tipo de relação, a média dos homens baianos cadastrados na plataforma é de cerca de 38 anos de idade.

Dados apontados pela empresa alegam que a Bahia é o estado com o maior número de usuários ativos no site. Ao todo, cerca de 634,4 mil pessoas estão inscritas no programa, com mais mulheres do que homens.

Dentre as cidades que lideram o topo está Salvador, assumindo o primeiro lugar com 302 mil perfis, sendo 34.293 Sugar Daddies, 195.375 Sugar Babies mulheres, 10.605 Sugar Mommies e 61.791 Sugar Babies homens.

O segundo lugar fica para Feira de Santana, com 31 mil pessoas, sendo 3.801 Sugar Daddies, 19.410 Sugar Babies mulheres, 942 Sugar Mommies e 7.638 Sugar Babies homens.

Vitória da Conquista e Porto Seguro seguem a lista com cerca de 23 mil e 16 mil usuários, respectivamente. Juntas, as duas cidades somam o montante de 39 mil usuários em busca de uma relação nada convencional.

x