Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADOÇÃO

Casal que desistiu de adoção é condenado a pagar indenização caríssima

O caso ocorreu em Curitiba, no Paraná

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/11/2025 - 18:29 h
O episódio ocorreu em 2024
O episódio ocorreu em 2024 -

Um casal que havia iniciado o processo de adoção de um menino de 10 anos desistiu da guarda e deverá pagar R$ 37 mil de indenização por danos morais à criança. O caso ocorreu em Curitiba, no Paraná.

Segundo informações do g1, a desistência aconteceu antes da conclusão da ação judicial. O casal conviveu com o menino por apenas quatro meses. Após comunicar que não queria mais seguir com a adoção, a dupla deixou a criança no fórum, onde ele foi acolhido por funcionários.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O que fazer no feriadão de 20 de novembro; dicas de programação
Ana Maria Braga mostra conta de luz ao vivo e valor surpreende
Cristian Cravinhos revela planos de fazer “rituais” após sucesso

Sobre o caso

O episódio ocorreu em 2024 e ainda não há desfecho definitivo, já que cabe recurso da decisão. O processo tramita em sigilo, sem divulgação da identidade dos envolvidos.

De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de Curitiba, esta é uma das primeiras decisões que estabelecem indenização por danos morais em razão da desistência de uma adoção.

O Ministério Público reforçou a importância do precedente: “É um precedente muito importante em matéria de adoção. Valoriza a criança adotada e também convida as pessoas habilitadas a refletirem mais profundamente sobre o compromisso que assumem ao iniciar o processo de adoção.”

A promotora de Justiça Fernanda Nagl Garcez destacou o objetivo da decisão.“O propósito não é dificultar as adoções, mas tornar o processo mais seguro para a criança. A adoção existe para encontrar uma família para uma criança e não uma criança perfeita para quem deseja adotar. Esse precedente protege as crianças que estão em processo de adoção", explicou.

Impactos na criança

Ainda segundo o g1, após ser abandonado pelo casal, o menino passou a apresentar comportamentos agressivos e crises de ansiedade, relacionados a sentimentos de abandono e autodepreciação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adoção criança 10 anos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O episódio ocorreu em 2024
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O episódio ocorreu em 2024
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O episódio ocorreu em 2024
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O episódio ocorreu em 2024
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x