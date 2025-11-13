Menu
BRASIL

Galpão de fogos explode e causa pânico entre moradores

Veículos estacionados nas ruas ao redor do galpão também sofreram danos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/11/2025 - 20:48 h
Explosão na Zona Leste de São Paulo
Explosão na Zona Leste de São Paulo -

Uma explosão seguida de incêndio assustou moradores na noite desta quinta-feira, 13, na esquina da Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

O incidente ocorreu por volta das 19h45, e o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para conter as chamas.

Segundo informações preliminares da corporação, o fogo atingiu um galpão de fogos de artifício. Até o momento, não há confirmação de vítimas.

Moradores relatam susto e danos a prédios e veículos

Imagens registradas pela TV Globo mostram uma enorme nuvem de fumaça subindo no céu e fogos de artifício explodindo próximos a edifícios residenciais.

Moradores da região relataram vidros quebrados, cortinas e móveis danificados, além de um pó intenso espalhado pelos apartamentos.

"Eu estava na cama vendo novela. Só ouvi um barulho terrível, a janela voou, a cortina caiu, e um pó terrível entrou no meu quarto", disse uma moradora.

Veículos estacionados nas ruas ao redor do galpão também sofreram danos devido à explosão.

A Polícia Militar informou que a prioridade é isolar a área e verificar possíveis vítimas. Pelo menos três viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter o fogo e impedir novas explosões no local.

O incêndio em galpões de fogos de artifício é considerado de alto risco, exigindo cuidado redobrado devido à possibilidade de novas detonações.

x