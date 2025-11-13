Menu
Esses são os 10 carros automáticos mais baratos do Brasil em 2025

Mesmo com a alta nos preços, ainda há veículos automáticos dentro de faixas mais acessíveis.

Luan Julião

Por Luan Julião

13/11/2025 - 19:04 h
Lista reúne modelos a combustão e o único elétrico abaixo de R$ 100 mi
Lista reúne modelos a combustão e o único elétrico abaixo de R$ 100 mi

Com a popularização do câmbio automático, cada vez mais motoristas têm buscado conforto e praticidade na hora de dirigir. O problema é que, em meio aos altos preços dos carros novos no país, onde praticamente nenhum modelo parte de menos de R$ 100 mil, encontrar opções acessíveis com esse tipo de transmissão virou um desafio.

Mesmo assim, ainda existem alguns modelos que conseguem unir conveniência e valor competitivo. Pensando nisso, confira a lista com os 10 carros automáticos mais baratos do mercado brasileiro atualmente.

10º - Chevrolet Onix Plus: R$ 118.990

A versão AT Turbo do Onix Plus abre o ranking. O sedã utiliza motor 1.0 turbo flex de três cilindros com 115 cv e 16,8 kgfm, combinado a câmbio automático de seis marchas. Com etanol, faz 8,5 km/l na cidade e 11 km/l na estrada; com gasolina, chega a 12 km/l e 15,6 km/l.

9º - Honda City Sedã: R$ 117.500

O City sedã LX aparece em seguida, equipado com motor 1.5 que entrega 126 cv. O torque varia de 15,8 kgfm com etanol para 15,5 kgfm com gasolina. O sedã registra médias de 9,3 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada) com etanol; com gasolina, alcança 12,8 km/l e 15,5 km/l.

9º - Honda City Hatch: R$ 117.500

A versão hatch do City custa o mesmo e traz exatamente o mesmo conjunto mecânico do sedã: motor 1.5 aspirado de 126 cv e câmbio CVT com sete marchas simuladas.

7º - Fiat Pulse: R$ 113.990

O Pulse Drive ocupa a sétima posição. O SUV vem com motor 1.3 aspirado de até 107 cv e torque de 13,7 kgfm. Com etanol, faz 8,9 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada; com gasolina, obtém 13 km/l e 14,7 km/l.

6º - Chevrolet Onix: R$ 112.990

O Onix automático usa o mesmo motor 1.0 turbo flex do sedã. São 115 cv e torque de até 16,8 kgfm com câmbio automático de seis marchas. No consumo, as médias ficam em 8,6 km/l (cidade) e 12,1 km/l (estrada) com etanol; com gasolina, 10,9 km/l e 15,3 km/l.

5º - Peugeot 208: R$ 109.490

A opção Active do 208 vem com motor Turbo 200 de 130 cv e 20,4 kgfm, além de câmbio CVT com sete marchas simuladas. O modelo faz 8,8 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com etanol; com gasolina, 12,6 km/l e 14,3 km/l.

4º - Volkswagen Polo: R$ 108.490

O Polo Sense, um dos carros mais vendidos do país, aparece na quarta posição com motor 1.0 turbo flex de até 116 cv e torque de 16,8 kgfm. O hatch registra 9 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada) com etanol; abastecido com gasolina, faz 13,1 km/l e 16,1 km/l.

3º - Fiat Argo: R$ 106.980

Abrindo o pódio, o Argo Drive traz câmbio CVT e motor 1.3 Firefly de 107 cv e 13,7 kgfm. De acordo com o Inmetro, faz 9 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, alcança 12,8 km/l e 14,3 km/l.

2º - Citroën C3: R$ 103.990

A versão You do C3, única equipada com câmbio automático, utiliza motor 1.0 turbo flex de até 130 cv e câmbio CVT. O hatch registra 11,5 km/l (cidade) e 12,9 km/l (estrada) com gasolina; com etanol, faz 7,9 km/l e 8,8 km/l.

1º - Renault Kwid E-Tech: R$ 99.990

No topo está o Kwid E-Tech, único elétrico da lista e o único abaixo dos R$ 100 mil. O compacto entrega 65 cv, 11,5 kgfm e autonomia de 265 km. A velocidade máxima é de 130 km/h, com aceleração de 0 a 100 km/h em 14,6 segundos.

