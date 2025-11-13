Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MORTO POR ENGANO?

Pedreiro evangélico é executado a tiros enquanto trabalhava na Bahia

Trabalhador havia realizado o sonho de ser pai de gêmeos, no último domingo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/11/2025 - 22:22 h
Jorgeonelton assentava piso quando foi morto
Jorgeonelton assentava piso quando foi morto -

Um pedreiro foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira, 13, dentro de uma residência, na Rua Leonízia Andrade de Nogueira, na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Jorgeonelton Pereira dos Santos, 41 anos, mais conhecido como Jorge, trabalhava assentando pisos, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Segundo informações de testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Jorge e dispararam cerca de seis vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da garagem do imóvel.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Natual da cidade de Itagiba, Jorge era evangélico e estava morando ha pouco tempo em Ipiaú. Ainda conforme uma das testmunhas, momentos antes de ser morto, ele falou sobre de ter realizado o sonho de ser pai. A esposa dele teve gêmeos, no último domingo.

Leia Também:

Jogador de futebol surpreende ao clonar cadela que morreu
Professores devem ser remunerados por recreio e intervalo entre aulas
Amor de aluguel? Virginia gasta fortuna para passar dia com Vini Jr
Imagem ilustrativa da imagem Pedreiro evangélico é executado a tiros enquanto trabalhava na Bahia
| Foto: Reprodução Giro Ipiaú

A Polícia Civil investiga a possibilidade de o pedreiro ter sido morto por engano. A autoria e motivação ainda são desconhecidas. As informações são do site Giro Ipiaú.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jorgeonelton assentava piso quando foi morto
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Jorgeonelton assentava piso quando foi morto
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Jorgeonelton assentava piso quando foi morto
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Jorgeonelton assentava piso quando foi morto
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x