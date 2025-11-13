Pedreiro evangélico é executado a tiros enquanto trabalhava na Bahia

Jorgeonelton assentava piso quando foi morto - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

Um pedreiro foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira, 13, dentro de uma residência, na Rua Leonízia Andrade de Nogueira, na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Jorgeonelton Pereira dos Santos, 41 anos, mais conhecido como Jorge, trabalhava assentando pisos, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Segundo informações de testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Jorge e dispararam cerca de seis vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da garagem do imóvel.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Natual da cidade de Itagiba, Jorge era evangélico e estava morando ha pouco tempo em Ipiaú. Ainda conforme uma das testmunhas, momentos antes de ser morto, ele falou sobre de ter realizado o sonho de ser pai. A esposa dele teve gêmeos, no último domingo.

| Foto: Reprodução Giro Ipiaú

A Polícia Civil investiga a possibilidade de o pedreiro ter sido morto por engano. A autoria e motivação ainda são desconhecidas. As informações são do site Giro Ipiaú.