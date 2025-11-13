MORTO POR ENGANO?
Pedreiro evangélico é executado a tiros enquanto trabalhava na Bahia
Trabalhador havia realizado o sonho de ser pai de gêmeos, no último domingo
Por Andrêzza Moura
Um pedreiro foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira, 13, dentro de uma residência, na Rua Leonízia Andrade de Nogueira, na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Jorgeonelton Pereira dos Santos, 41 anos, mais conhecido como Jorge, trabalhava assentando pisos, quando foi surpreendido pelos criminosos.
Segundo informações de testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Jorge e dispararam cerca de seis vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da garagem do imóvel.
Natual da cidade de Itagiba, Jorge era evangélico e estava morando ha pouco tempo em Ipiaú. Ainda conforme uma das testmunhas, momentos antes de ser morto, ele falou sobre de ter realizado o sonho de ser pai. A esposa dele teve gêmeos, no último domingo.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de o pedreiro ter sido morto por engano. A autoria e motivação ainda são desconhecidas. As informações são do site Giro Ipiaú.
