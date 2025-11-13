Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MILIONÁRIA

Amor de aluguel? Virginia gasta fortuna para passar dia com Vini Jr

A influenciadora e o jogador de futebol estão vivendo um romance

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/11/2025 - 21:32 h
Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas
Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas -

O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr voltou aos holofotes nesta semana. A influenciadora gastou o montante de R$ 350 mil para passar um dia ao lado do craque do Real Madrid, durante o leilão beneficente organizado por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.

A influenciadora comprou a experiência de jogar uma partida de padel, esporte que combina tênis e squash, com o amado. A atitude visou acariciar fundos para a Fundação Fenômenos, que ajuda diversas pessoas anualmente.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, vale lembrar que a loira tem feito viagens constantes para Madrid, capital da Espanha, a fim de passar um tempo ao lado do atleta. Os dois assumiram o namoro em outubro deste ano, após uma série de especulações em torno do romance.

Leia Também:

Valor da mesada de Zé Felipe e João Guilherme surpreende
Casal que desistiu de adoção é condenado a pagar indenização caríssima
O que fazer no feriadão de 20 de novembro; dicas de programação

Antes do pedido de namoro, Vini Jr chegou a publicar um texto pedindo desculpas a Virginia em seu perfil do Instagram. A atitude foi tomada após a ex-mulher de Zé Felipe descobrir que o jogador estava trocando mensagens com outras mulheres enquanto ficava com ela.

Apesar da confusão, o deslize foi perdoado e os dois oficializaram a relação durante uma viagem pela Europa, que também contou com a presença do jogador Éder Militão e da esposa dele, a influenciadora Tainá Castro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

vini jr vírginia Virginia e Vini Jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x