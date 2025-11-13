Amor de aluguel? Virginia gasta fortuna para passar dia com Vini Jr

Virginia e Vini estão juntos há algumas semanas - Foto: Reprodução | Instagram

O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr voltou aos holofotes nesta semana. A influenciadora gastou o montante de R$ 350 mil para passar um dia ao lado do craque do Real Madrid, durante o leilão beneficente organizado por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.

A influenciadora comprou a experiência de jogar uma partida de padel, esporte que combina tênis e squash, com o amado. A atitude visou acariciar fundos para a Fundação Fenômenos, que ajuda diversas pessoas anualmente.

Entretanto, vale lembrar que a loira tem feito viagens constantes para Madrid, capital da Espanha, a fim de passar um tempo ao lado do atleta. Os dois assumiram o namoro em outubro deste ano, após uma série de especulações em torno do romance.

Antes do pedido de namoro, Vini Jr chegou a publicar um texto pedindo desculpas a Virginia em seu perfil do Instagram. A atitude foi tomada após a ex-mulher de Zé Felipe descobrir que o jogador estava trocando mensagens com outras mulheres enquanto ficava com ela.

Apesar da confusão, o deslize foi perdoado e os dois oficializaram a relação durante uma viagem pela Europa, que também contou com a presença do jogador Éder Militão e da esposa dele, a influenciadora Tainá Castro.