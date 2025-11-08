Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Virginia publica recado para Vini Jr. nas redes: “Vontade absurda"

Influenciadora demonstrou saudades do namorado que mora na Espanha

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 20:58 h
Virginia Fonseca e Vini Jr
Virginia Fonseca e Vini Jr -

A influenciadora Virginia Fonseca tem demonstrado o carinho por Vini Jr. sem reservas nas redes sociais. Neste sábado, 8, ela publicou um vídeo ao som da romântica Whiskey com Água de Choro, de Ludmilla, com a legenda: “Que vontade absurda de voltar para Madrid”.

Virginia demonstrou saudades do namorado, que mora na Espanha. A influenciadora, que viajou com os três filhos pouco depois de tornar o relacionamento público, afirmou que pretende manter a rotina de idas ao país europeu. Em tom de brincadeira, escreveu: “Agora é bate e volta Brasil e Madri”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Adriane Galisteu rejeitou fortuna em relíquia deixada por Ayrton Senna
Maria Bonita do Tremembé: quem é a detenta que tentou matar Richthofen
Shawn Mendes curte praia e tira foto com fãs em Salvador

A empresária também aproveitou a postagem para elogiar o novo álbum de Ludmilla, Fragmentos, lançado na última sexta-feira, 6. “Sem economizar volume. Que isso que você arrumou aqui nessa música, minha filha?”, comentou Virginia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ludmilla Madrid música relacionamento vini jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia Fonseca e Vini Jr
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Virginia Fonseca e Vini Jr
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Virginia Fonseca e Vini Jr
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Virginia Fonseca e Vini Jr
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x