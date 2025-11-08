ENTRETENIMENTO
Virginia publica recado para Vini Jr. nas redes: “Vontade absurda"
Influenciadora demonstrou saudades do namorado que mora na Espanha
Por Victoria Isabel
A influenciadora Virginia Fonseca tem demonstrado o carinho por Vini Jr. sem reservas nas redes sociais. Neste sábado, 8, ela publicou um vídeo ao som da romântica Whiskey com Água de Choro, de Ludmilla, com a legenda: “Que vontade absurda de voltar para Madrid”.
Virginia demonstrou saudades do namorado, que mora na Espanha. A influenciadora, que viajou com os três filhos pouco depois de tornar o relacionamento público, afirmou que pretende manter a rotina de idas ao país europeu. Em tom de brincadeira, escreveu: “Agora é bate e volta Brasil e Madri”.
A empresária também aproveitou a postagem para elogiar o novo álbum de Ludmilla, Fragmentos, lançado na última sexta-feira, 6. “Sem economizar volume. Que isso que você arrumou aqui nessa música, minha filha?”, comentou Virginia.
