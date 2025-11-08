Maria Bonita do Tremembé: quem é a detenta que tentou matar Richthofen

Dada se inspira em Maria Bonita - Foto: Divulgação

Na série Tremembé (2025), da Amazon Prime Vídeo, uma detenta tenta matar Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. Inspirada em Maria Bonita e interpretada pela atriz Rosana Maris, Dada dividiu a passagem de Richthofen pelo sistema prisional em duas ocasiões.

Ambos episódios são narrados pelo jornalista Ullisses Campbell, no livro Suzane: Assassina e Manipuladora (2020). Segundo ele, as prisioneiras se conhecem na Penitenciária Feminina da Capital (PFC), quando Maria Bonita oferece proteção a Richthofen, que nega a ajuda.

Ambas são transferidas para lugares diferentes: Suzane para Rio Claro, Maria Bonita para Ribeirão Preto. Mas, o reencontro delas ocorre anos depois, no mesmo presídio. É nesse momento que Maria Bonita persegue Richthofen dizendo ser uma “emissária de Satanás” e que, “quem mata pai e mãe tem que ir para o inferno logo”, escreveu Campbell.

Mais uma vez, Suzane consegue fugir, ao negociar a saída da casa de detenção em questão com um promotor. Na série, entretanto, os fatos se passam PFC e no Tremembé.