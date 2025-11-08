DERROTA
Cristian Cravinhos é condenado a pagar R$ 50 mil após processar série
Um dos assassinos dos pais de Suzane von Richthofen alegou uso indevido de imagem
Cristian Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Suzane von Richthofen, sofreu uma derrota na Justiça e foi condenado a pagar R$ 50 mil às plataformas de streaming após entrar com processo contra o uso indevido de sua imagem.
Entretanto, apesar de ser condenado, Cravinhos não fará o pagamento, por receber o benefício da justiça gratuita. As informações são do Metrópoles.
A ação se refere a um processo de 2020 contra a Netflix, a Amazon e a Medialand Produções após o uso de 12 fotos suas em um episódio sobre o crime na série Investigação Criminal, produzida pela Medialand e atualmente disponível nos catálogos das plataformas digitais.
Na ação, ele pedia uma indenização e exigia que o conteúdo fosse retirado do ar até o fim do processo. No entanto, a defesa das empresas alegou que as imagens são públicas e que o material foi obtido por meio de reportagens jornalísticas, além de ter sido cedido pela Polícia Civil de São Paulo.
O juiz Luiz Gustavo Esteves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu vitória às plataformas após alegar que não houve violação do direito de imagem.
O criminoso, que cumpre pena em regime aberto, foi condenado a pagar R$ 50 mil para cobrir as custas do processo, os honorários das empresas e as despesas judiciais. No entanto, conseguiu escapar da dívida ao receber o benefício da justiça gratuita.
O processo não tem relação com a atual série da Prime Video, Tremembé, que retrata o convívio dos maiores criminosos do Brasil no chamado "presídio dos célebres".
