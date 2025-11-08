Cristian Cravinhos é condenado a pagar R$ 50 mil após processar série

Cristian Cravinhos foi condenado a pagar R$ 50 mil - Foto: Divulgação

Cristian Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Suzane von Richthofen, sofreu uma derrota na Justiça e foi condenado a pagar R$ 50 mil às plataformas de streaming após entrar com processo contra o uso indevido de sua imagem.

Entretanto, apesar de ser condenado, Cravinhos não fará o pagamento, por receber o benefício da justiça gratuita. As informações são do Metrópoles.

A ação se refere a um processo de 2020 contra a Netflix, a Amazon e a Medialand Produções após o uso de 12 fotos suas em um episódio sobre o crime na série Investigação Criminal, produzida pela Medialand e atualmente disponível nos catálogos das plataformas digitais.

Na ação, ele pedia uma indenização e exigia que o conteúdo fosse retirado do ar até o fim do processo. No entanto, a defesa das empresas alegou que as imagens são públicas e que o material foi obtido por meio de reportagens jornalísticas, além de ter sido cedido pela Polícia Civil de São Paulo.

O juiz Luiz Gustavo Esteves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu vitória às plataformas após alegar que não houve violação do direito de imagem.

O criminoso, que cumpre pena em regime aberto, foi condenado a pagar R$ 50 mil para cobrir as custas do processo, os honorários das empresas e as despesas judiciais. No entanto, conseguiu escapar da dívida ao receber o benefício da justiça gratuita.

O processo não tem relação com a atual série da Prime Video, Tremembé, que retrata o convívio dos maiores criminosos do Brasil no chamado "presídio dos célebres".