Amigos? Daniel Cravinhos elogia assassino de Eloá Pimentel

Registro de Daniel Cravinhos atualmente e Eloá Pimentel durante o sequestro - Foto: Reprodução | Instagram | Youtube

Daniel Cravinhos deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Conhecido por particicpar do assassinato dos pais de Suzane Von Richtofen, o criminoso revelou que contriu uma relação de amizade com Lindemberg Alves, responsavel pela morte de Eloá Pimentel.

Em um registro, publicado pela esposa dele, Carolina Andrade, Daniel afirmou que jogava bola com o assassino no presídio de Tremembé, localizado em São Paulo. “Era um cara tranquilo, parceiro de jogo. Gente boa”, disparou ele.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A revelação foi feita na mesma semana do lançamento da série “Tremembé”, na plataforma de streaming Prime Video. A trama conta os bastidores da vida dos criminosos famosos na cadeia, revelando seus casos amorosos durante o cumprimento da pena.

Caso Eloá

Vale lembrar que o caso Eloá aconteceu em 2008. Na época Lindemberg sequestrou a jovem, de apenas 15 anos de idade, e a amiga dela em seu apartamento, às mantendo refém por cerca de 100 horas.

O crime ocasionou na morte da garota, que recebeu um tiro na cabeça durante a invasão da polícia, que acompanhava o caso pela televisão, assim como a maioria dos brasileiros.

Lindemberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, e segue em regime fechado no presídio de Tremembé, onde já passaram criminosos como Elize Matsunaga, Sandrão, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni.