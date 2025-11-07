SUCESSO
Suzane Von Richthofen surfa em fama de ‘Tremembé’ e vende chinelos
A criminosa voltou a compartilhar seus produtos nas redes sociais
Por Franciely Gomes
Suzane Von Richthofen está usufruindo do sucesso da série ‘Tremembé’, exibida no Prime Video. Conhecida na mídia por matar os pais, a criminosa voltou a compartilhar registros dos produtos que vende em sua loja artesanal, que vão de chinelos de luxo a bolsas.
O perfil estava desativado desde dezembro de 2024, quando foi realizado o último post, e voltou a ser movimentado há cerca de três dias. Entretanto, o que chamou a atenção do público foi o valor dos itens vendidos por Suzane.
Os chinelos artesanais, personalizados pela própria, custam o montante de R$ 150, sem o valor do frete. Nos comentários dos posts, que foram desativados pouco tempo depois do horário de publicação, diversos internautas fizeram piadas sobre a situação.
“Se deixar o chinelo virado a mãe morre?”, debochou uma seguidora, fazendo referência ao crime de Richthofen. “Lindas, só o que mata e o preço”, brincou outra, reclamando do preço.
A empresa fica localizada em Bragança Paulista, cidade de São Paulo, onde a ruiva mora com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho, desde 2023, quando passou a cumprir sua pena em regime aberto.
