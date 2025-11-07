Menu
HOME > CINEINSITE
SUCESSO

Suzane Von Richthofen surfa em fama de ‘Tremembé’ e vende chinelos

A criminosa voltou a compartilhar seus produtos nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/11/2025 - 17:38 h
Suzane está trabalhando como artesã
Suzane Von Richthofen está usufruindo do sucesso da série ‘Tremembé’, exibida no Prime Video. Conhecida na mídia por matar os pais, a criminosa voltou a compartilhar registros dos produtos que vende em sua loja artesanal, que vão de chinelos de luxo a bolsas.

O perfil estava desativado desde dezembro de 2024, quando foi realizado o último post, e voltou a ser movimentado há cerca de três dias. Entretanto, o que chamou a atenção do público foi o valor dos itens vendidos por Suzane.

Leia Também:

9 séries curtas e intensas para ver na Netflix neste fim de semana
11 filmes de ação que vão te prender na Netflix neste fim de semana
Carlinhos Brown garante voto em Wagner Moura no Oscar 2026: "É nosso"

Os chinelos artesanais, personalizados pela própria, custam o montante de R$ 150, sem o valor do frete. Nos comentários dos posts, que foram desativados pouco tempo depois do horário de publicação, diversos internautas fizeram piadas sobre a situação.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Su Entre Linhas (@suentrelinhas)

“Se deixar o chinelo virado a mãe morre?”, debochou uma seguidora, fazendo referência ao crime de Richthofen. “Lindas, só o que mata e o preço”, brincou outra, reclamando do preço.

A empresa fica localizada em Bragança Paulista, cidade de São Paulo, onde a ruiva mora com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho, desde 2023, quando passou a cumprir sua pena em regime aberto.

