Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Elize Matsunaga comemora nova vida em meio ao sucesso de Tremembé

Condenada por matar e esquartejar o marido, Elize aparece em vídeo emocionado que voltou a viralizar após sucesso da série da Amazon Prime

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 16:08 h
Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video
Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video -

A repercussão da série Tremembé, da Amazon Prime, reacendeu o interesse pela história de Elize Matsunaga, condenada a 18 anos e nove meses de prisão pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.

Desde a estreia da produção, um vídeo da ex-detenta voltou a circular nas redes sociais, levando muitos internautas a acreditarem que se trata de um agradecimento recente pela série, o que não é verdade.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Esqueça Tremembé: 9 séries brasileiras de crime para maratonar no fim de semana
Autor de 'Tremembé' expõe encontro com Suzane Von Richthofen
Suzane Von Richthofen surfa em fama de ‘Tremembé’ e vende chinelos

O registro, na verdade, é de 2022, quando Elize havia acabado de conseguir a liberdade condicional após cumprir parte da pena na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé (SP), a cerca de 170 km da capital paulista. No vídeo, ela aparece emocionada ao refletir sobre sua trajetória.

“Estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram e me compreenderam. Infelizmente, não posso consertar o que passou. Estou tendo uma segunda chance, infelizmente, o Marcos não. Mas eu acredito que, na espiritualidade, ele já tenha me perdoado. Peço isso todas as vezes nas orações”, diz.

Desde que deixou a prisão, Elize tenta reconstruir a própria vida. Inicialmente, se mudou para Franca, no interior de São Paulo, onde trabalhou como motorista de aplicativo.

Com o tempo, passou a confeccionar roupas para pets, uma alternativa que surgiu após a repercussão de sua história voltar às redes. “Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada às pessoas que me compreendem, muito obrigada aos meus advogados, à minha família e aos meus amigos”, completa.

O vídeo é encerrado com a participação do advogado Luciano de Freitas Santoro, que pergunta: “Nunca mais voltar pra aquele lugar né, Elize?”. Ela responde prontamente: “Nunca mais”. E ele replica: “Nunca mais errar”.

Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video que mostra o cotidiano das presas na penitenciária onde ela cumpriu pena, ao lado de outras condenadas conhecidas nacionalmente, como Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá.

Veja o vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Elize Matsunaga Prime Video séries Tremembé

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video
Play

O filme chocante sobre o Superman do mal que está escondido na Netflix

Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video
Play

Esse filme emocionante é apontado como maior obra-prima da Netflix

Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video
Play

O filme de terror sobre a vida de Jesus que está causando polêmica

Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video
Play

Truque de Mestre e mais: saiba o que assistir nos cinemas de Salvador

x