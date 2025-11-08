Elize Matsunaga comemora nova vida em meio ao sucesso de Tremembé

Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video - Foto: Reprodução | Redes sociais, Divulgação

A repercussão da série Tremembé, da Amazon Prime, reacendeu o interesse pela história de Elize Matsunaga, condenada a 18 anos e nove meses de prisão pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.

Desde a estreia da produção, um vídeo da ex-detenta voltou a circular nas redes sociais, levando muitos internautas a acreditarem que se trata de um agradecimento recente pela série, o que não é verdade.

O registro, na verdade, é de 2022, quando Elize havia acabado de conseguir a liberdade condicional após cumprir parte da pena na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé (SP), a cerca de 170 km da capital paulista. No vídeo, ela aparece emocionada ao refletir sobre sua trajetória.



“Estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram e me compreenderam. Infelizmente, não posso consertar o que passou. Estou tendo uma segunda chance, infelizmente, o Marcos não. Mas eu acredito que, na espiritualidade, ele já tenha me perdoado. Peço isso todas as vezes nas orações”, diz.

Desde que deixou a prisão, Elize tenta reconstruir a própria vida. Inicialmente, se mudou para Franca, no interior de São Paulo, onde trabalhou como motorista de aplicativo.

Com o tempo, passou a confeccionar roupas para pets, uma alternativa que surgiu após a repercussão de sua história voltar às redes. “Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada às pessoas que me compreendem, muito obrigada aos meus advogados, à minha família e aos meus amigos”, completa.

O vídeo é encerrado com a participação do advogado Luciano de Freitas Santoro, que pergunta: “Nunca mais voltar pra aquele lugar né, Elize?”. Ela responde prontamente: “Nunca mais”. E ele replica: “Nunca mais errar”.

Elize é uma das figuras retratadas em Tremembé, série da Prime Video que mostra o cotidiano das presas na penitenciária onde ela cumpriu pena, ao lado de outras condenadas conhecidas nacionalmente, como Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá.

