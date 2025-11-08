Menu
SALVADOR

Shawn Mendes curte praia e tira foto com fãs em Salvador

Cantor veio ao Brasil para participar de prêmio do príncipe William no Rio de Janeiro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 16:23 h
O astro internacional da música pop Shawn Mendes surpreendeu os fãs ao desembarcar no aeroporto de Salvador na sexta-feira, 7. Neste sábado, 8, o cantor canadense aproveitou as férias na capital baiana para curtir um mergulho na praia do Porto da Barra.

Durante o passeio, Shawn chamou a atenção dos banhistas ao surgir sem camisa e mostrar simpatia: sorriu, conversou e posou para fotos com os admiradores que o reconheceram no local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O artista chegou a Salvador vindo do Rio de Janeiro, onde havia sido visto deixando o hotel Copacabana Palace usando uma camisa da Seleção Brasileira. Ele estava na capital carioca durante as homenagens para o príncipe William, que está no Brasil para participar da COP 30 em Belém, no Pará.

Segunda vez de Shawn na Bahia

Vale lembrar que esta é a segunda vez que Shawn pisa em solo baiano. Em 2024, ele visitou o estado após finalizar suas apresentações no festival ‘Rock In Rio’, juntamente com seus parceiros de banda.

O grupo ficou hospedado na cidade de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, curtindo as praias e belezas da região, que é muito buscada pelos turistas ao longo do ano.

música pop porto da barra Salvador Shawn Mendes

x